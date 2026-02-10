Salvador Longobardo ('La carnicería'): "Este es un coro que viene a decir cosas que el 90% de la gente quiere escuchar"

Salvador Longobardo ha encontrado el descanso del guerrero en el coro de El Chapa, este año 'La carnicería', que ha abierto esta noche la penúltima sesión de semifinales del COAC 2026. Todo un histórico del tango que, tras la pregunta "¿qué hace un chico como tú en un sitio como este?", respondía que "básicamente descansar, después de muchísimos años, de la briega de llevar un coro de 50 personas y dedicándome a colaborar con la orquesta todo lo que puedo, matando el gusanillo".

Entró en este coro el año de 'El gremio' y cumple ya tres en esta formación, tocando el laúd y siendo clave -su experiencia le avala- en el montaje de la orquesta. Un coro que no se daba en sus tiempos mozos, reivindicativo, de ahí su nombre de Coro Libertario. Al respecto, Longobardo destaca que "es un coro que viene a decir cosas y creo que son cosas que el 90 por ciento de las personas quiere escuchar. A la vista está la reacción de la gente, porque son temas necesarios".

En su haber como autor hay tangos para el recuerdo. 'La mafia', 'La mascarada', 'Los invasores', 'El gallinero', 'Quo Cádix'... casi nada. Ahora no los crea, los arregla y los toca. Y el tango de su coro actual recuerda a los de sus principios. "Es un tango clásico, de los 70 o los 80, de esos con los que empezamos la gente de nuestra generación como Julio Pardo, Adela, yo... es un tango muy a la antigua pero con las letras muy adaptadas a la actualidad. Creo que músicas como estas que hace Miguel Ángel -García Argüez- llegan a la gente porque les recuerda a buenos épocas de Carnaval", concluía.