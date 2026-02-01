Rober Gómez ('Los robins' y 'Las muñecas'): "Los grupos de mujeres nos están trayendo tipos, muchos temas y miradas nuevas"

Rober Gómez hace doblete esta noche como autor de su chirigota 'Los Robins' y la comparsa 'Las muñecas'. Un día muy especial que han vivido juntos, "y creo que puede ser más bonito aún", se ha aventurado tras la actuación de la chirigota del barrio. "A mí es que me tienen prendado, porque tienen esa tranquilidad... yo que roneo de no tener tanto el veneno, pero veo a la comparsa y veo que es otro Carnaval, que es muy guay".

Pero Rober, que ha venido muy reivindicativo en las letras de los pasodobles arremetiendo contra el PSOE y la corriente cada vez más fascista que desgraciadamente va tomando posesión en la sociedad, también reclama esta igualdad tan necesaria, "con decirte que hemos pedido a los mismos patrocinadores y tiene más suerte un hombre que una mujer a la hora de pedir publicidad, eso tiene tela, por lo que quiero animar a los colaboradores a hacerlo con todos los géneros".

Considera que "para mirar al futuro del Carnaval hay que mirar un poco más hacia atrás, hacia la cantera, que es donde tenemos que aprender, donde se observa la naturalidad, como decían el otro día mis amigos 'Los hombres de Paco' con esa pedazo de letra de Marta, que ojalá venga pronto una chirigota de mujeres, pues si ya nos están descubriendo muchos tipos, muchos temas, tantas miradas nuevas, Imagínate desde el humor. Así que yo también pues respaldo ya mismo ese pasodoble".

De la parte más crítica que 'Los Robins' nos ha traído reconoce que "no hay que cortarse en decirle nazi a un nazi, o fascista a un fascista... no me da vergüenza decirlo, porque una buena persona no es ni machista, ni racista y quiere a la gente amando como le dé la gana. Antes tenía esta idea, pero desde que escribo la comparsa de mujeres, ya pienso mucho más al extremo".

Un autor con el corazón hoy dividido entre su chirigota y su comparsa, pero que ha querido entregarlo a Antonio Martín, presente hoy en el teatro, "lo he visto allí (en el palco de Onda Cádiz radio), y yo que he tenido una infancia tan martinista, quería darle este detalle".

Un corazón que también ha entregado junto al resto de los robins al público, con dos tandas de cupletinas que hoy le han robado a Vera Luque y al Canijo que siguen haciendo las delicias del público, "al que cada día le ponemos un poco más de confianza, lo voy viendo en la cara de la gente, que yo soy muy optimista y miro la cara de la ente y nos están viendo con agrado, o eso creo yo, y es lo que yo pretendo, hacer algo que llegue al gaditano", concluye.