Mucho ritmo y poca risa en la Cabalgata del Humor

Aunque en los últimos años esa mascarada desvergonzada que se llama Cabalgata del Humor estaba volviendo a dignificar el sentido de la palabra esperpento, la experiencia que tuvo lugar este segundo sábado del Carnaval 2022 no ha estado a la altura de sus inmediatas antecesoras. No porque fuera más pobre o contara con menos medios, no, que hasta sus carrozas tuvo, sino porque lo que es reírnos, oiga, pues más bien poco.

Mucha batucada, sí, mucha fiesta, mucho papelillo y mucha serpentina, exornos de animación que se agradecen, pero el ingenio, el descaro o el disfraz deslumbrante o desternillantes que sí encontramos en otras ocasiones, brillaron por su ausencia este año.

Al menos agrupaciones como la chirigota ‘La legionaria’, la chirigota infantil ‘Los saltamontes saltarines de las cordilleras del aculaero’ o la callejera ‘Las Pijotas’ pusieron el tipo y el arte al más puro estilo gaditano en un desfile donde, como ya se vio con su hermana mayo en la Gran Cabalgata del Domingo del Carnaval, sigue ganando enteros los ritmos internacionales y, por supuesto, la temática tanto Disney como Marvel, por donde sólo parece que pasa la infancia contemporánea.

Cierto es que al público, también muy internacional y eminentemente infantil, le dio más o menos igual encontrar alguna perla de humor en lo que iba de Wonder Woman a Vaiana. Los niños corrían y celebraban cada aparición y los mayores... Dejemoslo en que he visto menos drama por cubata derramado que por ser derrotado por un niño en una lucha encarnecida por un paquete de serpentinas...

De locos... Y, bueno, también es verdad que la Cabalgata del Humor siempre ha sido cosa de los no muy cuerdos, con disfraces imposibles, y poses descaradas. Esta vez, quizás lo más simpático en disfraz fue el ya repetidísimo cartel de este Carnaval o un chico que dio en el clavo vestido de señor que se lo lleva el viento... Y es que otro de los grandes protagonistas de la Cabalgata del Humor fue el Levante que si en las calles más recogidas del centro se recibió mejor, en enclaves como la plaza Fragela se quedó a gusto de satirear entre faldas y de revolver cabezas. De hecho, el Levante estaba gracioso...

Pero, efectivamente, no pudo con las cinco carrozas que formaban el cortejo (desdela dedicada al Rey León a la del Gran Momo, sin un momo presente), ni con las batucadas Tierra y la de FAEM, ni con el grupo de baile Vida-Arte de Guadalcín, ni con la música a ratos popera, a ratos techno, que salían de los altavoces de algunas animaciones... Nada, que no pudo. El Levante tenía ganas de cachondeo, que hacer travesuras y sinvergoncerío... Pero la Cabalgata del Humor avanzaba con pasos muy movidos, bailonga, pero sin la máscara, sin el disfraz más gaditano, sin la risa, que es la que nos encanta.