Reparada la vara 4 de la tramoya de Teatro Falla y todos los elementos escénicos estarán disponibles para el COAC 2026

El Ayuntamiento de Cádiz ha concluido este miércoles el arreglo del elemento escénico del Teatro Falla que se rompió el diciembre. Según ha informado en una nota, en esta jornada han culminado los trabajos de sustitución de la vara 4 de la tramoya, que había quedado inutilizada y de la que no se ha podido hacer uso en los primeros días de concurso para los montajes de las agrupaciones.

Así, a través del trabajo coordinado de Mantenimiento Urbano y los técnicos del teatro (maquinaria y electricidad), se ha llevado a cabo su sustitución, y se han trasladado los focos a su lugar de origen, por lo que todos los elementos de la tramoya vuelven a estar disponibles en las mismas condiciones que en ediciones anteriores.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha agradecido “el enorme esfuerzo realizado tanto por Mantenimiento Urbano como por los técnicos para restablecer esta vara tan importante para nuestro Carnaval”.

La ahora conocida vara 4 había sido otro escollo del inicio del COAC 2026, que ha tenido un polémico arranque en la zona trasera del coliseo gaditano. El alcalde de Cádiz, Bruno García, confirmaba en el inicio que "se estaba trabajando en su solución" aunque no estaría operativa para los primeros días del COAC. Finalmente, sí lo estará a partir de las cuarta sesión de preliminares.

La sesión retomó este martes un buen ritmo tras el retraso que se produjo en la segunda función, cuando el coro' 'El sindicato' abrió telón media después del comienzo previsto. El Ayuntamiento asegura que en la tramoya se trabaja con total normalidad.

Desde Autonomía Obrera han lamentado este miércoles en un comunicado la falta de personal, con sólo dos técnicos con experencia en concrusos anteriores y otros dos compañeros nuevos. Además, este mismo inicio se ha lanzado una oferta pública dle SAE para dos puestos más.