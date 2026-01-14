Autonomía Obrera: "El problema en la tramoya del Falla es la falta de personal, con sólo dos trabajadores con experiencia de otro Carnaval"

Autonomía Obrera ha lamentado en un comunicado la situación que se está viviendo en la tramoya del Tetro Falla, poniendo en el centro el problema de la falta de personal, con sólo dos trabajadores con experiencia de años anteriores en el concurso, y lamentando "los enfrentamientos absudos" como "la polémica por el regidor técnico del COAC", situación "surrealista" que consideran provocada por la concejala de Cultura y personal Maite González "con la inacción del alcalde".

Desde el sindicato informan así que actualmente en el equipo de tramoya "sólo hay dos trabajadores con experiencia en otros carnavales, a los que se le suma dos técnicos más que han accedido a través de una convocatoria del SAE, siendo este su primer carnaval". No ha sido hasta el día 13 de enero, dos días después del inicio del concurso, cuando se ha convocado otros dos puestos a través del SAE. Con el proceso de selección no será al menos hasta semifinales cuando estos dos nuevos trabajadores estén disponibles, prevén, y "desembarcarán muy posiblemente sin experiencia alguna en el Teatro Falla y mucho menos en el concurso, por lo que como todo aquel que llega a un puesto de trabajo de nuevo acceso necesitará un periodo de adaptación".

Afirman que fueron "los propios responsables técnicos lo que le hicieron saber al alcalde, en una intervención obligada por culpa de su concejala, que el problema actual del concurso no era el nombramiento del técnico en cuestión, el problema radicaba en la falta de personal, el cual a fecha del concurso estaba sin solucionar", lamentan. Esta falta de personal se ha debido a las jubilaciones o desgraciadamente a fallecimientos, "sin que Maite González como delegada de Personal haya sido capaz de prever y solucionar los problemas de personal del teatro, una práctica que se repite también en otras delegaciones".

"Vamos a ser vigilantes en que nadie se entrometa en las funciones de estos trabajadores"

Según apunta la nota, hasta ahora no habían querido entrar "en polémicas absurdas, pero lo hacemos cuando una y otra vez se quiere culpar y responsabilizar del mal hacer organizativo municipal a trabajadores y trabajadoras de la tramoya, algo que no estamos dispuestos a consentir". Así acusan a la concejala de Personal y Cultura de "boicotear a profesionales por caprichos personales y ego". "Desde Autonomía Obrera creemos que quien está detrás de primero las imposiciones y después de la justificación a que fuera el técnico en cuestión quien ocupara el puesto, no es otra que Maite González, con ayuda como no de sus allegados más cercanos, y esa justificación pasa por culpar de todo lo que pase al colectivo de tramoya", critican.

"En Autonomía Obrera -añaden- nos da exactamente igual quien debe ser el trabajador elegido como regidor, pero sí debemos de recordar que el regidor técnico en ningún caso es un puesto de superior jerarquía a otros puestos técnicos del teatro, el regidor es quien se encarga de coordinar correctamente los tiempos de entrada y salida de agrupaciones, montaje y artesanos , etc, eso sí, en ningún caso debe llevar a cabo intromisiones en las funciones de otros técnicos del teatro, todo para un buen funcionamiento de concurso conforme al reglamento en vigor. Tal es así que el actual regidor es un puesto C1, de igual grupo que el resto de técnicos, esa es la realidad y se debe aclarar ante el desconocimiento generalizado. Es surrealista el montaje orquestado con este asunto".

"No vamos a consentir que se injurie al personal de tramoya ni a ningún trabajador/a municipal, ya sea de Fiestas, de taquillas, conserjes, limpiadoras, etc, por parte de los correvediles, políticos de pacotilla o asesores aventajados, simplemente por mantener retribuciones, y máxime cuando cobardemente se están utilizando a las propias agrupaciones del concurso", advierten. "Vamos a ser vigilantes, en que nadie se entrometa en las funciones de estos trabajadores, y mucho menos en sus descansos, en sus condiciones de trabajo y en la garantía de que puedan hacerlo con la seguridad que marca la ley de prevención de riesgos laborales".