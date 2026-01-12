El coro de Julio Pardo asegura que el retraso de la función ha sido por motivos ajenos a su montaje

La segunda sesión de preliminares ha arrancado con casi media hora de retraso, lo que podría prolongar bastante el cierre de esta jornada en el teatro. Tras la argumentación por parte de fuentes municipales de que el dilatado inicio se ha debido "a la complejidad escénica de la sesión", el coro de Julio Pardo 'El sindicato' ha salido con una nota aclaratoria en sus redes sociales a defender su puntualidad y la de la empresa Arte Vida Factory, encargada de su escenografía. "El retraso con el que ha empezado la función ha sido por motivos totalmente ajenos al coro y a nuestra empresa de montaje, la escenografía ha sido montada en 4 minutos", han reivindicado.

Igualmente, cuestionado tras su actuación por el inexplicable retraso del inicio de la sesión, Julio Pardo aclaró que "no ha tenido absolutamente nada que ver con el coro. No sé si será por algún aspecto técnico de la tramoya. Nosotros hemos estado atrás, parados, y hemos montado en cuatro minutos. Hemos estado preguntando pero nadie nos ha explicado nada".

Esa era precisamente la información que corría de forma extraoficial por los rincones del teatro, problemas con la tramoya, que precisamente ha sido objeto de la principal polémica que hasta ahora ha afectado al Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla. Hasta el último momento no se ha designado como regidor de escena al técnico que ha venido realizando estas labores con gran eficiencia en los últimos años, ante el contundente plante al que estaba dispuesta casi medio centenar de agrupaciones. Aún no ha trascendido el motivo real de esta controvertida situación.