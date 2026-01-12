Julio Pardo: "Era de justicia cantarle a los sindicatos, que han hecho que Cádiz sea famosa por su lucha obrera"

De 'El lado oscuro' al colorido de 'El sindicato', una reivindicación carnavalesca como nueva apuesta para el coro más laureado de la historia del Carnaval, el de Julio Pardo Merelo continuado por su hijo, Julio Pardo Carrillo. El músico y director salía del escenario exultante. "La cara es el espejo del alma de los carnavaleros. Y es verdad que desde que se ha encendido la luz el público ha exclamado, ha entendido la idea y la respuesta ha sido extraordinaria en todas las piezas. Nos hemos sentido muy cómodos en el escenario. Y estamos locos de contentos", declaraba entre abrazos y besos con sus compañeros.

Ya avisaba Pardo en una entrevista previa concedida a este periódico que la idea con respecto a la del año pasado iba a ser diametralmente opuesta. "De eso se trata. He dicho muchas veces que si no me divierto me quedo en mi casa. Y yo me divierto intentando hacer cada año cositas distintas, poniéndonos a prueba y jugando cada vez a juegos diferentes. Y traemos un coro con color y un sonido muy de Carnaval, que la gente ha agradecido".

'El sindicato' llevado al extremo (izquierdo). Un tango dedicado a la lucha obrera en la Bahía y otro contra Feijoo por decir que los andaluces no saben contar, con diez toquetazos, contados, al líder nacional del PP. "Era de justicia llamándonos así. Y más después de habernos pegado casi 20 año ensayando en el edificio de los sindicatos, la primera letra de este año debía dedicarse a esos sindicatos, a los que han hecho que Cádiz sea famosa en España por esa lucha obrera. Y de la cual nos sentimos, como gaditanos, muy orgullosos".

Sobre el tango a Feijoo, Pardo también utilizó el término "de justicia", porque "no podemos consentir que a estas alturas de la película se siga ofendiendo a los andaluces de esa manera".

Preguntado por el inexplicable retraso del inicio de la sesión, Julio Pardo aclaró que "no ha tenido absolutamente nada que ver con el coro. No sé si será por algún aspecto técnico de la tramoya. Nosotros hemos estado atrás, parados, y hemos montado en cuatro minutos. Hemos estado preguntando pero nadie nos ha explicado nada".