El coro 'El sindicato' ha cuajado esta noche en su estreno en el COAC 2026 una combativa actuación, muy al tipo, dedicando la primera letra del COAC 2026 al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, por sus críticas a Andalucía, en la que aseguraba aquí no se sabe contar. La agrupación de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano el 'Canijo, ha culminado una letra crítica al partido pidiendo al representante popular que deje el escaño y se "lave la boca" antes de hablar de la comunidad autónoma. Así sonó en los camerinos del Teatro Falla antes de la actuación sobre las tablas.