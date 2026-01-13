El Ayuntamiento insiste en que la tramoya del Falla está trabajando con normalidad

La segunda sesión de Preliminares del COAC 2026 comenzó con casi media hora de retraso en la noche del lunes. Fuentes municipales explicaron que la demora se debía a la "complejidad escénica" que traían las agrupaciones. La primera de ellas, el coro 'El sindicato', dejó claro que su equipo de artesanos montó su escenografía en cuatro minutos. Las miradas comenzaban a apuntar de nuevo a la polémica de este Carnaval en la tramoya del teatro Falla para buscar una razón.

Sin embargo, la concejala de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha declarado en la mañana de este martes que "el equipo está trabajando con normalidad, atendiendo todo lo que viene". Y lo que vino la noche del lunes, según la edil, fueron muchas agrupaciones foráneas que quisieron probar su escenografía antes del estreno en el teatro.

La explicación municipal es que estos grupos llegaron por la mañana con la intención de hacer la preproducción que se ha estrenado en este Concurso y, ante la intención de "tratar a todo el mundo como tratamos a los nuestros", se les dio la posibilidad a todos de probar todo lo que traían, lo que ha llevado al personal del teatro a "hacer un esfuerzo gigante" que Beatriz Gandullo agradece porque "están dando el callo" ante "funciones muy exigentes".

La concejal insiste en la "complejidad escénica" a la que aludieron la misma noche del lunes. "La evolución de nuestro carnaval está siendo increíble, los decorados cada vez son mayores y estamos entrando en un nivel artístico de primera calidad, lo que implica un esfuerzo importante".

Las pruebas de estos grupos durante la jornada llevó a los organizadores a tomar la decisión de que el equipo del teatro se tomara un descanso antes de comenzar la sesión, según la explicación facilitada por el Ayuntamiento. Un impasse necesario, que fue mínimo, para personas que llevan trabajando desde por la mañana, defienden, en sesiones que duran muchas horas.

El resultado fue que la sesión comenzara con casi media hora de retraso, bien es cierto que luego se aceleró el ritmo y terminó incluso más temprano que la primera jornada del Concurso. Los ensayos de la escenografía terminaron "al límite", de ahí que se decidiera realizar este descanso, según la versión municipal.

El primero de los grupos en competir, el coro 'El sindicato' de Julio Pardo, Antonio Rivas y el Canijo, publicó en redes sociales que su grupo y su equipo de escenografía no había tenido nada que ver con el retraso y que, de hecho, tuvieron que esperar sin que le dieran información de esa demora. Hay que tener en cuenta que los tiempos encima del escenario se han recortado a un global de 45 minutos durante el presente Concurso, de modo que los tiempos están medidos y controlados.

También es cierto que durante la sesión de este lunes llegaron hasta cuatro agrupaciones de fuera de la provincia de Cádiz: Roquetas de Mar, Córdoba, Cortegana y Sevilla. Pero las polémicas decisiones sobre el equipo de coordinación que sirvieron de antesala al comienzo del Concurso alimentan las sospechas de que la "absoluta normalidad" tiene sus flecos en los trabajos de escenografía del Gran Teatro.

Gandullo defiende que se actuó bien al retrasar la sesión para que todo saliera como debía por respeto a las agrupaciones, a los espectadores y a los propios trabajadores. Este martes comienzan las sesiones más extensas de la fase de preliminares, con ocho agrupaciones en liza, lo que alargará la sesión. Y el sábado se inicia el doblete de competiciones, con la categoría infantil estrenando las semifinales durante el día y con la sesión de adultos por la noche, de modo que se avecinan largas jornadas de trabajo en el teatro.