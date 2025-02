Sofri, de la chirigota de Conil, sobre el fallo del jurado en preliminares del COAC 2025: "Nos han dado el babuchazo de oro, ha dolido más que otras veces"

En esto de quedarse con la miel en los labios o, al menos, de saber de esa sensación de impotencia tras conseguir el respaldo de público y crítica especializada, están ya experimentados los chirigoteros conileños de José Manuel Ramírez 'Sofri'. "No es la primera vez, pero esta vez nos han dado, digamos, el babuchazo de oro, esta vez ha dolido más que otras veces", dice el carnavalero con cierto poso amargo tras conocer el fallo del Jurado Oficial del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025.

Babuchazo de oro o babucha voladora, como escribían en sus redes sociales, con no poca sorna teniendo en cuenta su aclamado cántico "el guiri volador", pocos minutos después de comunicarse la decisión de que 'Los golpes de pecho', calificada con 189,28 puntos, no pasarían a los cuartos de final del certamen de coplas. "En otras ocasiones estábamos que sí, que no, pero esta vez estábamos en el pelotón de las posibles y prácticamente todo el mundo nos veía dentro. Yo, como ya os dije a vosotros después de cantar, me resistía a verme porque la estadísticas decían lo contrario pero, claro, deseaba romperlas. Pero, ¿qué te digo? Pues que lo hemos encajado mal esta vez, sí, la verdad", reflexiona el letrista de una agrupación que ha contado con la música de Francisco Javier García Javi el Ojo y Jorge Cerrillo.

Con todo, Sofri ya mira al carnaval de calle para el que "realmente" conciben su agrupación, "y quizás por eso mismo, porque hacemos una chirigota para luego pasarlo bien, no conectamos con los códigos del jurado", baraja el conileño que no suele llevar sus propuestas "por otros concursos provinciales o autonómicos"; "a todo caso al concurso de Conil, pero este año ni hay", apostilla.

'Los golpes de pecho' buscan balcones para cantar

Y a esa fiesta que comienza oficialmente el 1 de marzo, tras el pregón en la plaza de San Antonio, se consagran en cuerpo y alma 'Los golpes de pecho' que incluso ya han hecho un llamamiento en sus redes sociales para pedir balcones desde los que cantar en Cádiz ya que, recordemos, estos chirigoteros se meten en el tipo de unos turistas británicos que vienen a Cádiz a practicar el balconing, en una afilada crítica a lo que significa el turismo de masas, una problemática que se cierne sobre la ciudad.

"Lo pusimos medio de coña a ver qué pasaba y la verdad que la gente ha respodido estupendamente y ya tenemos muchos ofrecimientos para cantar en balcones de Cádiz centro. Nos estamos planteando sacar un itinerario, puede estar bien", se anima Sofri que agradece tanto la entrega de los aficionados gaditanos y el apoyo de la prensa que metían a su agrupación en todas las quinielas para cuartos.

"Lo que pasa es que ahora mismo pues tengo la sensación de qué necesidad tengo yo de pasar por esto, de plantearme sacar una callejera y disfrutar del Carnaval y listo. Pero estas cosas no se pueden decidir en caliente, es tontería, luego la calle cura, el Concurso nos gusta mucho y te picas. Así que ahora no es momento de decidir nada, ya veremos después del Carnaval", dice Sofri con ese sentido común al que nos tiene acostumbrados.