Sofri ('Los golpes de pecho'): "Ojalá sea el año de romper las estadísticas"

Cádiz/José Manuel Ramírez El Sofri ha regresado al Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz después de un año de descanso por todo lo alto, con "todas las ganas del mundo" y la esperanza de, tras varias ediciones acariciando cuartos de final, poder pasar "por fin" de fase. "Ojalá sea el año de romper las estadísticas, porque si atendemos a ellas, pues no estaríamos, pero si este año lo conseguimos será un triunfo por el buen nivel que hay. El pase está caro...", reflexiona.

Para conseguirlo se dan 'Los golpes de pecho', una chirigota donde se meten en la piel de unos estrafalarios turísticas británicos que practican el balconing desde una azotea gaditana. Una sátira al estilo Sofri -"sí, con su humor negro o no sé de qué color es el humor nuestro pero que encierra mucha crítica"- sobre la turistificación y el turista irrespetuoso. Y de eso, en Conil, donde tiene sus raíces esta agrupación, saben "un rato". "Efectivamente nosotros llevamos muchos años sufriendo este problema y también intentando encauzarlo. Las fiestas, el ruido, vecinos como yo, que al otro día se tienen que levantar para trabajar, con un piso al lado que están de fiesta permanentemente...", enumera.

Problemática que devuelve en una chirigota "con mucha ironía" y donde se vuelve a acompañar en la música del gaditano Francisco Javier García Javi el Ojo con el que se ha cogido ya la medida. "Totalmente porque con 'Los incahutados' es verdad que él no nos conocía bien todavía y ahora pues ya se nota lo que sabe que se le puede sacar al grupo, también mi estilo de escribir. Yo estoy muy contento con el resultado", afirma.

'Los golpes de pecho', chirigota de Conil, en escena. / Lourdes de Vicente

Pero Sofri, sobre todo, es un tipo "realista". "Yo puedo estar muy contento, el pase creo que ha estado muy bien, pero esto ha ocurrido también otros años, la gente ha estado con nosotros, la prensa y los puntos de los jurados no oficiales también. Y eso te ilusiona mucho, por lo que después, cuando no pasas, te llevas un palo fuerte", dice precavido.

Con todo, el chirigotero conileño, que también es autor del cuarteto infantil 'Y yo de colorado', ya en la final de su categoría este año, despega esas decepciones con su ausencia del COAC del pasado año. "¡Para nada! No venir fue por otras causas. Quemaera del grupo, por un lado, que veíamos que necesitábamos parar un año del Concurso pero no de Carnaval. Unos hicieron una callejera, yo saqué el cuarteto en Conil, otros se vinieron con Javi el Ojo a su chirigota... Pero vamos, que para nada por mosqueo por no pasar, ni esas cosas", asegura.

De hecho, al conileño "es difícil" quitarle las ganas de Carnaval. "Mira, pasemos o no, para 'Los golpes de pecho' tengo ya 20 cuplés y metidos cuatro pasodobles y, si hacen falta, se meten más porque escritos están. Que a mí lo que me gusta es cantar mucho luego", dice el autor del que, posiblemente, sea uno de los cánticos de este Concurso... "El guiri voladorrrrr".