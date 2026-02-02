Rafael Pastrana se recupera en casa tras desplomarse en bambalinas tras su actuación en el Falla

Marcos y Rafael María Pastrana delante de una de las taquillas del Gran Teatro Falla.

Rafael María Pastrana, autor de la comparsa 'El hombre de hojalata' junto a su hemano Marcos, ha relatado en sus redes sociales la situación vivida durante la noche del domingo sobre las tablas del Gran Teatro Falla en su actuación de cuartos de final del COAC 2026. Una mala sensación, miedo, aguante y el desplome en bambalinas tras correrse las cortinas.

En un texto de agradecimiento al personal del teatro que le atendió rápidamente y con eficacia, Rafael Pastrana narra cómo vivió aquellos momentos, su salida en ambulancia del coliseo gaditano y el cariño sentido durante esos momentos y posteriores.

El post tranquiliza a sus allegados y seguidores de que ya está en casa tranquilo y arropado y las reacciones no se han hecho esperar, con centenares de reacciones y comentarios minutos después de que lo haya subido el autor de la letra de la comparsa 'El hombre de hojalata'.

Este es el texto que ha compartido en sus redes sociales Rafael Pastrana:

Ayer, casi a la mitad de la presentación, snti que algo se me rompía en el interior. Por desgracia, no lo digo metafóricamente. Algo me había hecho "crack", tal cual suena. A partir de ahí, se apoderó de mí el miedo, la incertidumbre y la sensació de que iba a desvanecerme de un momento a otro. Pude aguantar hasta el final, pero una vez bajado el telón me desplomé en una bambalina. El cuerpo dijo basta, sin avisar. En esos minutos de confusión y miedo, aparecisteis vosotros: el personal del Gran Teatro Falla, la tramoya, los servicios sanitarios, las manos rápidas, las voces tranquilas, la profesionalidad y, sobre todo, la humanidad.

Salí en ambulancia del teatro, sí, pero también salí acompañado, cuidado y sostenido. No me sentí solo ni un segundo. En un lugar donde tantas veces venimos a darlo todo, anoche recibí mucho más de lo que he dado nunca.

Por eso quería dejar constancia pública de mi agradecimiento. Gracias por estar, por saber hacer, por reaccionar como lo hicisteis y por demostrar que detrás del telón hay un equipo que también canta, aunque no se oiga.

El Carnaval no solo se defiende cantando. También se defiende cuidando a los que lo cantan.

De corazón, gracias.

Un abrazo eterno.

Estoy en casa. Estable, tranquilo y feliz. Arropado por mi pareja y por la mejor familia, amigos y comparsa que uno puede desear. Os amo.

La de Rafael Pastrana no ha sido la primera intervención de los servicios sanitarios y del Teatro Falla en este concurso.

Desde aquí queremos mostrarle nuestro deseo de una pronta recuperación.