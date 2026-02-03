La quinta sesión de cuartos de final del COAC 2026, en directo

Una noche más de cuartos de final para que este COAC 2026 continúe su avance y se vayan mostrando las cartas de las agrupaciones que están en competición. Ocho grupos pasarán por las tablas del Falla en esta previsiblemente lluviosa noche de martes, con hasta tres de ellos defendiendo diversos premios en sus modalidades en 2025.

Arranca la sesión con el coro 'La esencia' de José Manuel Pedrosa, David Fernández, Raúl Rodríguez, Antonio Rodríguez y Enrique García Rosado Kike Remolino que el año pasado logró el tercer premio con 'Las entrañas de Cádiz'.

La principal atracción llega con el cuarteto de Ángel Gago, escrito por Miguel Moreno, 'Que no vengan', en el que pudo ser uno de los mejores pases de la fase preliminar. Las chirigotas llegan esta noche de la mano de los Molina con 'Los compay', de los Villegas con 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)' y con el grupo de Antoñito Molina con 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos'.

En cuanto a las comparsas, el menú se completa con las niñas de Alcalá que llegan con 'Las jorobadas', el grupo de Fran Quintana, ''Los hijos de Cádiz', y el de Nono Galán, 'El jovencito Frankenstein'.