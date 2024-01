¿Quillo, y a ti por qué te dicen... el Paella?

La comparsa de Jonathan Pérez Ginel, 'Los sacrificaos', realizó en la noche del martes su pase de cuartos de final y al terminar salimos en busca de un nuevo participante en esta divertida sección de Diario del Carnaval, en la que estamos intentando averiguar el origen de los múltiples motes de los carnavaleros.

En este caso, Fran Aranda 'el Paella' se suma con arte a contarnos por qué lo llaman así. "Mira, pues la gente se cree que es por las orejitas que parece una paellera, pero no", aclara el comparsista entre risas. "Cuando yo era chico, el padre de amigo Curro me decía que yo tenía un polvorón del carajo, y era verdad, lo tenía", reconoce con gracia en su resumen el octavilla. "Y me decía: ¡mira la paella que tiene en lo alto! Y desde ahí se me quedó para toda la vida, ya está así de fácil es", cuenta el joven sobre su particular apodo.