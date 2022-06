Los puntos de comparsas del COAC 2022: 'Los sumisos' se colocó en cabeza desde semifinales

La comparsa 'Los sumisos', de Antonio Martínez Ares, se colocó en cabeza de la clasificación de la modalidad de comparsas en el pase de semifinales, puesto del que ya no se movió en la Gran Final, obteniendo así el primer premio. A pesar de esto, no fue un liderato incontestable ya que solo le sacó 4,53 puntos a la comparsa 'Después de Cádiz, ni hablar' y solo consiguió ser la actuación más valorada en una fase en su última actuación.

El análisis pormenorizado de las puntuaciones de la modalidad de comparsas deja entrever la falta de una línea de coherencia entre lo que el jurado calificó en preliminares y lo que evaluó en las siguientes fases. Esto se debe a la enorme diferencia de puntos entre el primer y el segundo pase, lo que alteró significativamente la clasificación entre preliminares y semifinales.

En la modalidad más competida de este concurso, si se atiende solo y exclusivamente a las posiciones en cada una de las fases, el primer aspecto a tener en cuenta es que la comparsa 'Los renacidos' terminó la primera fase en primera posición con una importante distancia de 15,44 puntos sobre 'Los sumisos', en segundo puesto en su primera actuación. Sin embargo, la comparsa de Miguel Ángel García Argüez y Raúl Cabrera baja hasta la cuarta posición en semifinales al verse superada por 'Después de Cádiz, ni hablar' (séptima en preliminares y segunda ya desde semifinales) y 'We can do... Carnaval' (sexta en las clasificatorias y tercera en semifinales). De hecho, es en la Gran Final cuando 'Los renacidos' se hace con el tercer premio tras superar a la comparsa de Marta Ortiz.

Otro aspecto relevante de la fase preliminar es que la comparsa 'La brigada', de Tino Tovar, se clasifica a semifinales como tercera a tan solo 1,12 puntos de 'Los sumisos' -que acabaría ganando-, pero en la clasificación final acaba novena. Por su parte, 'Los originales' entra como cuarta en semifinales, aunque finaliza como sexta el Concurso, aunque este salto no es tan grande como para producir extrañeza. Sí es más llamativo que 'Los quinquis' solo fuera novena en preliminares con 182,33 puntos, es decir, solo 2,33 puntos más que los 180 puntos que normalmente se piden (excepto en este 2022) para superar el primer corte, lo que resulta muy sangrante.

En cuanto a la actuación de semifinales, el pase más valorado fue el de 'Después de Cádiz, ni hablar' con 244,43 puntos, seguida por 'We can do... Carnaval' con 238,40 puntos. En esta fase, llama especialmente la atención que la actuación de 'Los sumisos' sea la tercera con 237,79 puntos, siendo el día en el que cantó los pasodobles dedicados a la Policía Local y al alcalde, José María González. La mayor anomalía en las puntuaciones se puede comprobar con los puntos obtenidos por 'Los renacidos', 6,40 puntos menos que en preliminares, siendo esta actuación la séptima con mayor calificación de semifinales, lo que la baja considerablemente de la pelea por el primer premio cuando el resto de grupos sí suben sus valoraciones considerablemente.

En este punto es en donde se comprueba la falta de coherencia e hilo argumental en cuanto a las puntuaciones. En este vaivén de los puntos, hay dos agrupaciones beneficiadas y dos perjudicadas. Las que consiguieron un ascenso meteórico fueron 'Después de Cádiz, ni hablar', con una diferencia de 51,64 puntos, y 'We can do... Carnaval', con 42,68 puntos. Otro grupo que también consiguió una enorme diferencia fue 'Los quinquis', con 40,63 puntos más en su segunda actuación, pero su bajísima valoración en preliminares hizo que solo pudiera remontar hasta el séptimo puesto. Otras comparsas con diferencias importantes fueron 'Los sumisos' (con 34,36 puntos) y 'La boquita prestá' (con 30,46 puntos), pero la incidencia en la clasificación fue mucho menor.

En el lado de las más dañadas, las dos comparsas que se vieron perjudicadas por esta situación fueron 'Los renacidos' (con 6,50 puntos menos que en preliminares, lo que hizo que pasara del primer al cuarto puesto en semifinales) y 'La brigada' (con 1,79 puntos menos que en preliminares, pasando del tercer al noveno puesto). Estos dos casos son muy excepcionales si se sigue el transcurso normal de las puntuaciones año tras año, ya que la lógica indica que las agrupaciones de alto nivel van mejorando a lo largo del certamen, por lo que estos dos casos producen una gran extrañeza. Dentro de estos saltos en las calificaciones, también se ve ciertamente damnificada la comparsa 'Los originales', que no crece tanto como sus competidoras en su segunda actuación al obtener solo 16,98 puntos más.

En cuanto al pase a la Gran Final, 'La boquita prestá' se quedó fuera por 8,66 puntos de distancia con 'Los renacidos'. En la última actuación, el orden de los premios fue el mismo que el de las valoraciones de las cuatro comparsas, cerrándose de esta forma el círculo de esta modalidad

Puntuaciones por fases (preliminares, semifinales y final) y clasificación final

Los sumisos - 203,46 (2º) + 237,79 (441,25 - 1º) + 263,49 = 704,74 Después de Cádiz, ni hablar - 192,79 (7º) + 244,43 (437,22 - 2º) + 262,99 = 700,21 Los renacidos - 218,90 (1º) + 212,50 (431,40 - 4º) + 253,54 = 684,94 We can do... Carnaval - 195,72 (6º) + 238,40 (434,12 - 3º) + 239,78 = 673,90 La boquita prestá - 196,14 (5º) + 226,60 = 422,74 Los originales - 198,24 (4º) + 215,22 = 413,46 Los quinquis - 182,33 (9º) + 222,96 = 405,29 Los veleros, una comparsa de toda la vida - 188,89 (8º) + 214,41 = 403,30 La brigada - 202,34 (3º) + 200,55 = 402,89 Los viajantes - 181,18 (10º) + 197,96 = 379,14 ¿Me meto o no me meto? - 176,56 (12º) + 190,11 = 366,67 Los indomables - 179,14 (11º) + 186,47 = 365,61 Los conquistadores - 174,23 (13º) + 189,32 = 363,55 El club de los ignorantes - 171,96 (14º) + 186,89 = 358,85 La mafia de la Viña - 162,70 (15º) + 169,64 = 332,34 La predicadora - 151,83 Cantando bajo la lluvia - 133,90 Los burreños - 126,90 La creadora - 124,20 La comparsa del loco - 122,37 La división extranjera - 119,64 Los tornados - 118,59 La quemaera - 114,59 Los mojarritas - 112,15 2020: Los resistentes - 72,60 Bendita locura - 40,68 Matria (descalificada)

