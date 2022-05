'La producción' carnavalera que siempre quiso hacer Jesús Monje

Son muchos los años de Carnaval que tiene escrito en hojas de papel y sobre las tablas Jesús Monje. Experimentado autor e intérprete de comparsas, el gaditano confiesa que cumple "un sueño" con 'La producción', el coro que esta tarde de sábado ha abierto la sexta preliminar del Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla.

"Mira que he escrito agrupaciones, y escolanías, y corales, y musicales, pero tenía ese espinita del coro de Carnaval y, afortunadamente, este año se ha dado la oportunidad y no iba a dejarla pasar", cuenta Monje que convierte su deseo en una gran productora de cine que sobre las tablas del teatro presentarán "diferentes grandes películas pero todas hechas en Cádiz", explica en camerinos, minutos antes del estreno de 'La producción'.

"El grupo ha hecho un trabajo extraordinario ya que todo el tiempo que están en escena están actuando, completamente metidos en los personajes", explica ya que el repertorio va "completamente engarzado" con transiciones que nos llevan a diferentes clásicos de la historia del cine, a los que también mira los componentes de una agrupación que reúne "tanto a veteranos como Juan Pastrana, el director, como a chavales que vienen de juveniles". "Hemos formado todos una gran familia", aduce sobre este grupo de nuevo cuño.

Una gran familia que viene "a disfrutar mucho" y "a hacer disfrutar al público". "También a competir, claro", asegura Monje que es consciente de que llega a una modalidad "que de alguna manera está de moda". "Cada vez hay más coros, con diversos estilos y de más calidad", reconoce el autor de música y letra de la formación con una impactante puesta en escena donde mitos como Marilyn Monroe, Judy Garland o Gene Kelly se mueven en un gran plató de cine listo para rodar su gran película.

De 'La producción' a 'Los viajantes'

La autoría del coro 'La producción' no es la única participación de Jesús Monje en el Concurso de 2022, así pronto lo veremos sobre las tablas con la comparsa de Bustelo y Cardoso, 'Los viajantes'. "Qué te puedo decir... Que en esa comparsa hay siglos de Carnaval acumulados... Es un grupazo y creo que hemos preparado una cosa que puede gustar", baraja.

Monje asegura que la comparsa ha trabajado "muchísimo", han sido unos ensayos "muy intensos" ya que "antes de preparar el repertorio nuevo hemos tenido que ensayar también la antología, con lo que se ha trabajado mucho y bien", juzga.