Los premios de juveniles del COAC 2026 tras una gran final

La final de juveniles ha terminado de madrugada. Casi a la una de la mañana el jurado de la cantera, presidido por Antonio Rivas, ha dado a conocer su fallo tras ocho horas de función donde han pasado por las tablas 13 agrupaciones. El público ha podido estar presente durante la decisión donde antes se ha mandado un "mensajito" a las agrupaciones infantiles, cuya final ha quedado aplazada por el temporal y la alerta naranja activada por la AEMET para la jornada.

"Una abrazo cariñoso para las infantiles y que sepan que sea cuando sea vamos a estar aquí con ellos", manifestaba la secretaria Amanda del Real antes de proceder a la lectura del fallo. Los ganadores de 2026 son la comparsa 'El caminito de vuelta', la chirigota 'Cádiz:el videojuego', el cuarteto 'Espejito, espejito' y el coro 'A pico y pala'.

El jurado de la cantera está presidido por Antonio Rivas y cuenta con Isabel María de los Reyes Gómez, María del Carmen Jiménez Barea, Laura Rivero Ramos, María del Carmen Bernal Martínez, José María Hurtado de Mendoza Fernández, Carlos Aldón Martínez, Juan Ramón Jiménez Malia y Josep Castilla, con Amanda Real Guerrero como secretaria.

Los premios de juveniles

Coro

1º A pico y pala

Comparsas

1º El caminito de vuelta

2º Plan B

3º ¡ A toda máquina!

4º Las del patio

1º Accésit Más típico no lo hay

Cuartetos

1º Espejito, espejito

2º Este cuarteto tiene madera

3º Los calaítos, una mojada de toda la vida

4º Las verdades del vaquero

1º accésit Los auténticos capuchinos

Chirigotas