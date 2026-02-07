Los premios de juveniles del COAC 2026 tras una gran final
Los ganadores de la categoría se conocen cerca de la una de la madrugada tras el pase de 13 agrupaciones por las tablas
Las imágenes de la final de juveniles
La final de infantiles queda aplazada por la alerta naranja
La final de juveniles ha terminado de madrugada. Casi a la una de la mañana el jurado de la cantera, presidido por Antonio Rivas, ha dado a conocer su fallo tras ocho horas de función donde han pasado por las tablas 13 agrupaciones. El público ha podido estar presente durante la decisión donde antes se ha mandado un "mensajito" a las agrupaciones infantiles, cuya final ha quedado aplazada por el temporal y la alerta naranja activada por la AEMET para la jornada.
"Una abrazo cariñoso para las infantiles y que sepan que sea cuando sea vamos a estar aquí con ellos", manifestaba la secretaria Amanda del Real antes de proceder a la lectura del fallo. Los ganadores de 2026 son la comparsa 'El caminito de vuelta', la chirigota 'Cádiz:el videojuego', el cuarteto 'Espejito, espejito' y el coro 'A pico y pala'.
El jurado de la cantera está presidido por Antonio Rivas y cuenta con Isabel María de los Reyes Gómez, María del Carmen Jiménez Barea, Laura Rivero Ramos, María del Carmen Bernal Martínez, José María Hurtado de Mendoza Fernández, Carlos Aldón Martínez, Juan Ramón Jiménez Malia y Josep Castilla, con Amanda Real Guerrero como secretaria.
Los premios de juveniles
Coro
- 1º A pico y pala
Comparsas
- 1º El caminito de vuelta
- 2º Plan B
- 3º ¡ A toda máquina!
- 4º Las del patio
- 1º Accésit Más típico no lo hay
Cuartetos
- 1º Espejito, espejito
- 2º Este cuarteto tiene madera
- 3º Los calaítos, una mojada de toda la vida
- 4º Las verdades del vaquero
- 1º accésit Los auténticos capuchinos
Chirigotas
- 1º Cádiz: el videojuego
- 2º Las eurovisivas
- 3º Los duendecillos de los dos castillos
- 4º Los vengadoritos
- 1º accéstis Los tímidos (al ataque con tomate)
También te puede interesar
Lo último