El pregón más caro

Leo en nuestro diario que el pregón que dará este sábado el tal Antoñito Molina será el más caro de la historia de esta fiesta pecaminosa. Una pila de millones de pesetas rubias para mayor gloria de un chirigotero de patinillo que este año, encima, ha presentado una obra blasfema contra nuestra Santa Madre Iglesia sobre el escenario del Falla. Para hacer el mamarracho bien podrían poner en San Antonio a cualquiera de estos juntaletras. La mayoría son tan ególatras que lo harían gratis, a lo sumo, a cambio de una comilona en el Pay Pay y unos pases pa la carpa. Igualito este chavea de Rota que Romo Madera, Fernando Díaz, Fernando Pérez, Toñi Martínez o ese Juan Mera, que todavía me emociono ante esos versos, esas manos buscando el cielo. Igualito vamos. Y encima tienen que dar el pregoncito al lado de mi casa. Venga ruido y venga porquería. ¡¡¡Pero si ponen los urinarios portátiles en la misma pared de la iglesia de San Antonio!!! ¿Se puede ser más desvergonzado? Es decir, que a la mañana siguiente, cuando una vaya a la Santa Misa del Día del Señor, lo hará atufada con los efluvios de las micciones de esta horda de bárbaros llegados desde todos los puntos de España. Dice Brunito que si van a venir a hacer botellón, que mejor no vengan. Ja. Me parto yo pensando en el caso que le van a hacer al pobre mío. Ninguna. Encima, me cuenta mi sobrino Anselmo que el otro día un tal Remolino insinuó que Brunetino, con su cara de niño de los Escolapios, llegó a tener pensamientos impuros con nuestra amantísima alcaldesa. No, si al pobre lo van a matar a bulos.