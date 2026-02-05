Un Papa gaditano
Doña Cuaresma
Pide el tal Yuyu, según me ha contado mi sobrino Gregorio, un Papa gaditano. Me encantaría, aunque habría que escarbar mucho entre nuestro clero, que aquí en el sur, con sus fiestas pecaminosas, y Satanás acechando desde cualquier esquina, se dejan muchos de ir. Yo, que he conocido ya ocho pontífices, todos con sus cosas pero entregados a la causa de la Santa Madre Iglesia, viajaría por primera vez en mi vida para presenciar su elección. Lo más lejos que he ido ha sido el Mesón Riojano, en Puerta Tierra, al convite de una comunión en mayo de 1974. Pero estaría dispuesta a ir a Roma a aplaudir al Papa gaditano, en una excursión en autobús con mis amigas de la Asociación de Adoradoras de San Juan Nepomuceno. Un Papa que luego visitaría Cádiz, que falta le hace una dosis de fe. Que podría llevar en su séquito a Pascual Saturio y de jefe de prensa a Fernando Pérez. Como cardenales, Leonsegui y Rafael Fernández. Seguro que este Papa gaditano llevaría a algún Cristo o Virgen de Cádiz para procesionar por la plaza de San Pedro. Me imagino al gran Ramón Velázquez delante de Afligidos diciendo, para que lo entiendan allí, ‘tutti allo stesso modo’ (todos por igual) o ‘questa è’ (a esta es). Todo por un Papa que, aprovechando su condición de gaditano, excomulgaría a cuantos ofenden a la Iglesia desde el escenario del otrora prestigioso Teatro Falla. La lista sería más larga que la de Schindler.
