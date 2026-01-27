Palmira Santander ('La biblioteca'): "Esta comparsa es ya más madura y, sobre todo, con muchos ensayos encima"

En la familia Santander siempre se vive el debut en el Concurso del Falla con especial intensidad. Pero hoy, ésta se ha duplicado al coincidir seguidas la comparsa de Manuel Cornejo, 'Los invisibles', y la de su pareja Palmira Santander, 'La biblioteca', a la que Manuel pone autoría junto a Manolín Santander. La primera ha esperado a que cantara la segunda para irse juntas de vuelta en pasacalles.

Palmira, al acabar su actuación, confesaba que había sido "un día muy largo y especial". "Manuel y yo cada vez que cantamos en el Falla nos acordamos de nuestros padres y es duro. ¿Qué pensarían ellos?, nos preguntamos, y hoy encima estábamos juntos por aquí", decía en referencia al gran Manolo Cornejo (Don Adolfo) y al gran Manolo Santander. Tensiones al margen, Palmi admitía que "lo recordaré como uno de los días más bonitos de mi vida".

Expresó como deseo que "si coincidimos en cuartos de final cante otra agrupación en medio. Han sido las dos seguidas, ellos saltando de alegría al acabar, nosotros con las caras desencajadas esperando, todo con mucha tensión pero muy bonito". Recordó que esta coincidencia "ya la viví con mi hermano en 'Los viñanos' y nosotros 'El cantón de Cádiz', pero era en cuartos de final y ya no era la tensión de preselección".

En lo puramente teatral, Palmira dijo haber terminado la actuación "con buenas sensaciones, porque nosotros hemos hecho nuestro trabajo y ya más no puedo decir. Creo que la comparsa ha gustado, que es muy bonita y que la gente la ha recibido como tal".

Interrogada sobre si es la obra más redonda que han presentado, la directora y alma mater de este grupo realizó un gesto afirmativo. "Las otras eran más comparsas de 'niñas de barrio', como nos dice mi hermano Manolín. Aunque solo hace tres o cuatro años de los inicios, esta comparsa es ya más madura. Con más contenido y más elaborada. Y, sobre todo, con muchos ensayos encima", concluyó.