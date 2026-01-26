Manuel Cornejo ('Los invisibles' y 'La biblioteca'): "Dos quintos puestos no son un retroceso, aquí lo importante es mantenerse"
Su comparsa y la de su pareja Palmira Santander, a la que también escribe, cantan esta noche una detrás de otra
Manuel Cornejo vivirá hoy en el Falla una intensa noche. Cantan seguidas su comparsa ‘Los invisibles’ y a la que escribe los pasodobles, ‘La biblioteca’, que dirige Palmira Santander, su pareja.
Pregunta.–Los caprichos del sorteo colocaron a sus dos comparsas juntas el mismo día. ¿Cómo ha llevado usted esta coincidencia?
Respuesta.–Con tantos años de carnaval saliendo, tienen que pasar cositas de estas. Y creo que es uno, o el único de los pocos días que hay dos comparsas seguidas y me ha tocado a mí.
P.–¿Esto le supone un esfuerzo extra o una preocupación doble?
R.–Claro, porque normalmente tú cuando terminas la actuación ya te relajas, pero ahora son dos actuaciones seguidas, Tienes una hora entera casi de ansiedad pura. Y de estar ese día pendiente de las dos agrupaciones, fíjate. Menos mal que de la comparsa se ocupa Palmi, que es la que lleva la voz cantante. Estaré con la comparsa en el teatro, pero me voy a perder las horas previas. Espero es que si hay siguientes pases, por lo menos coincida una chirigota por el medio. Para tener media hora de aire.
P.–¿Cómo hace para elegir los temas para una y otra comparsa?
R.–Normalmente en la comparsa de Palmi ellas son las autoras. Yo les ayudo a meter en música lo que se dice en esa comparsa, que parte siempre de ellas. Realmente deberían estar inscritas como autoras, lo que pasa es que, bueno, ninguna quiere. Nosotros, Manolín y yo, les ayudamos a ponerlo en música. De alguna forma ellas te dicen que escriba esto, que escriba lo otro.
P.–Vayamos por partes. ¿Qué nos puede contar de ‘Los invisibles’?
R.–’Los invisibles’ yo creo que es una comparsa del rollo nuestro. Creo que el año pasado con ‘Los poderosos’ la idea no entró bien. Como veníamos el anterior año de ‘La alegría de Cádiz’, quise darle la vuelta a la tortilla totalmente. Y quizá la gente ni estaba receptiva, ni estaba preparada, y a lo mejor tampoco acertamos en el estilo. Será una comparsa gaditana con su puntito también de empatía sobre las personas que son invisibles.
P.–Hace unos años, cuando irrumpió en la final con ‘Cádiz de mi alma’, ya se hablaba de usted como relevo generacional, pero ¿los dos quintos puestos obtenidos después los considera un retroceso o algo normal dentro del aprendizaje?
R.–Hombre, yo entiendo que todos los días no son fiesta, ¿no? Tampoco vamos a querer besar santo todos los años. Un quinto premio en otros años, cuando yo era chico, era entrar en la final. Y no lo considero un retroceso, más bien yo creo que lo importante aquí es mantenerse. Lo considero una cosa súper positiva de que en tres años tenemos dos quintos y un tercero. Tampoco vamos a querer todos los años mangar. Ojalá, pero es difícil. A los mejores también les resulta complicado, así que imagínate a los demás.
P.–Incorpora el grupo a David Cornejo, primo suyo, y heredero, como usted, de una estirpe de buenos chirigoteros. ¿Qué ha aportado a esta comparsa?
R.–Lo primero, es una alegría tener a todos los primos juntos ya recogidos por fin en una agrupación. Somos cuatro. Mi hermano Leo y yo, y después está Tobita, el caja, que es el hijo de Cristóbal Cornejo, y David, que es el hijo de Chico Cornejo. Eso en lo personal es un placer. David siempre ha tenido buena mano con los cuplés.Y a mí me ha salvado la vida, que tengo más bien poca gracia.
P.–Vamos a ‘La biblioteca’, la comparsa que dirige Palmira Santander y que usted firma junto a su cuñado, Manolín Santander. ¿Qué nos puede avanzar?
R.–Yo creo que va a ser una comparsa también muy, muy gaditana. Que va en la línea de lo que la gente espera de esta comparsa. Con un pasodoble muy gaditano, que ya sabemos la música que hace Manolín. Creo que va a gustar a la gente que le gusta el estilo de comparsa que hacen ellas. En el Falla cada uno tiene una pequeña etiqueta. Y tú vendes tortillas, el otro verde lechugas y el otro vende tomates. No me vayas a traer otra cosa que no la quiero. El Carnaval es así.
P.-Su pareja, Palmira, es hija de Manolo Santander. Y usted, hijo de Manolo Cornejo, dos grandes del Carnaval a quienes siempre se recordará. ¿Cómo se lleva en casa esta herencia?, ¿hasta qué punto influye en la manera de afrontar las comparsas?
R.-Es un pequeño peso, sí, con lo bien que lo hicieron ellos. Y en mi caso siguen haciéndolo los Cornejo en chirigota. Y con la trayectoria que tienen, no quiero yo ser el Cornejo malo (risas). Lo interesante de todo esto es que haga mi camino, que haga mi historia y yo creo que Palmi, pues lo mismo. Lo interesante es que ella empiece también a hacer su comparsa y a escribir su propia historia, siempre obviamente mirando a lo que digo, a nuestros antecesores. Pero al fin y al cabo no podemos hacer otra cosa que lo que nos sale. Intentar agradar y tomártelo con filosofía, no tiene más.
P.–¿Cómo está viendo el concurso de comparsas -cuando hacemos esta entrevista aún no han cantado Bienvenido y Martínez Ares- este año?
R.–Yo creo que hay buen nivel y cada vez hay menos comparsas malas. La calidad media sube y es muy raro encontrarte una que no se pueda escuchar. Hay una competición buena que va a estar apretada, como siempre.
P.–¿Cree también que, por ejemplo, Bienvenido y Martínez Ares están llamados a ocupar los altos puestos y los demás tenéis menos opciones o hay que verlo todavía sobre el terreno?
R.–Hombre, decirte lo contrario sería intentar darte coba. Yo creo que ellos parten de la 'pole' y que, bueno, tienen las expectativas altas porque también se lo han ganado y nadie les ha regalado nada, y yo creo que tienen altas posibilidades. Luego estamos un grupo de autores jóvenes que lo vamos a seguir intentando y que hay hueco todavía para más grupos.
