Para original, el Carnaval...

Hay, según me dicen mis fuentes fiables que siguen el certamen pueblerino ese que mancilla cada año el Falla, algunas agrupaciones que están diciendo algo así como que la Semana Santa no cambia y es todos los años lo mismo. Y yo me río porque no saben lo que dicen. Se avecina una Semana Mayor de lo más atractiva con muchas cofradías, las de Santa Cruz, saliendo de otros templos. Si eso no es cambiar, que baje Dios y lo vea. Muchas hermandades cambian de capataces y presentan estrenos novedosos: palios, dorados de pasos, estandartes, mantos... Y con un gran esfuerzo para que el pueblo admire los cortejos. Me hace gracia, repito, que aludan al inmovilismo de los cofrades quienes llevan décadas haciendo lo mismo. Todos los días ojeo (con cara de asco) el Diario del Carnaval y veo a esos tipejos vestidos ¡de ancianos!, ¡de marineros!, ¡de moros!, ¡de toreros!, ¡de caleteros!... eso sí es innovar, madre del amor hermoso. Pero qué se puede pedir de quienes no salen de la suegra, del cuplé picante, del pasodoble a Cádiz o del tango al PP. Qué originales. Y encima el Carnaval ocupa en el calendario más de un mes de tabarra insoportable, previsible y caduca. Al menos la Semana Santa solo ocupa siete días en el almanaque. Porque eso de que salen procesiones cada dos por tres es otra de las mentiras que sueltan estos menesterosos en sus aguardentosos cánticos.