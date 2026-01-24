Orden de la tercera semifinal de infantiles, este sábado 24 de enero, en el COAC 2026

La cantera continúa su concurso este fin de semana, con dos semifinales infantiles del COAC 2026. Serán este sábado y domingo a las 12:00 horas con 14 agrupaciones más, siete en cada sesión. En total hay 38 grupos de la categoría de infantiles, que se dividen en siete semifinales los fines de semana hasta el 1 de febrero. Su gran final será el 7 de febrero.

Tras la suspensión de una preliminar de adulto por el accidente de tren de Adamuz, la cantera sufre modificaciones en sus semifinales de la categoría de juveniles, que se dividirán ahora en miércoles 28, jueves 29 y viernes 30.

Orden de la tercera semifinal infantil