Orden de actuación de la sexta y última semifinal de infantiles del COAC 2026

Este domingo se celebra la sexta y última semifinal de infantiles del COAC 2026. Un total de 38 grupos habrán pasado por las tablas del Teatro Falla en este certamen cuando termina la función que comenzará este mediodía. Al terminar, el jurado oficial de la cantera, presidido por Antonio Rivas, dará a conocer quiénes son los finalistas, que actuarán en la gran final del sábado 7 de febrero.

Los juveniles ya conocen a sus finalistas, que actuarán por los premios un día antes, el 6 de febrero. Este sábado se pusieron a la venta la entradas para esta función en taquilas y se agotaron en poco más de una hora.

Orden de actuación de la última semifinal de infantiles