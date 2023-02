Cuenta atrás para Sodoma y Gomorra

No hay vuelta atrás. Al final de esta semana llegará la marabunta y la ciudad se convertirá en Sodoma y Gomorra. Bajo el paraguas de la fiesta de la carne, personas de todas las edades harán el cafre (y el ridículo) hasta reventar, orinándose en las esquinas y entre los coches aparcados con toda la desvergüenza posible. Brotarán bares de cualquier boquete de la pared, ya sea un refino o una ventana. Donde la limpieza brillará por su ausencia y se reciclará el mismo aceite del Carnaval 1984. Olerá a porro por todo Cádiz y en la plaza de San Antonio cantarán artistas que no los conocen ni en su casa a la hora de la merienda. Los hosteleros cobrarán ocho euros por un montadito de mortadela con rodajas cortadas por la espada láser de Darth Vader. Botellas de moscatel a precio de Möet Chandon. Se verán monos de Astilleros reconvertidos en disfraces para recordar que los gaditanos, flojos como ellos solos, únicamente se ponen esta ropa de trabajo para el cachondeo. Y llegarán esas excursiones foráneas que prometen a los viajeros alcohol y preserv... no soy capaz de escribirlo, no puedo. En eso, mire usted, los seguidores de Satán son más listos que los cofrades. Ya está tardando el Consejo de Hermandades y Cofradías en organizar viajes para los turistas a la Semana Santa de Cádiz, prometiendo agua bendita en lugar de alcohol y cirios votivos bendecidos en vez de los preserv... eso. Eso sería un gran golpe de marketing, sin duda. A las cofradías les falta picaresca. Nunca tendrán la maldad de estos ropasueltas.