La opinión de Joaquín Quiñones: El Falla, el templo de los aplausos

Recuerdo un estribillo de Antonio Martín que decía: que misera vía/siempre el mismo cuento/patrón/obrero/ruina/dinero/ pueblo/gobierno…tortillitas para la gloria tortillasos para el infierno. Pues seguimos escuchando más de lo mismo. Solamente se le ha añadido la maldita lacra de la violencia machista, el estado de la Sanidad Pública y algunos ateísmos baratos.

Sé que es muy complicado con cerca de doscientas agrupaciones acertar con títulos, tipos e ideas nuevas, pero no entiendo cuando las veo en escena qué tiene que ver lo que representan con el nombre, la puesta en escena y otras bagatelas.

Da igual como te anuncies, que llevan sombrero de copa alta o baja, sombrero de arlequín o de pierrot. Maquillajes muy parecidos, incluso el que vino de Estados Unidos (no sé si pagaría aranceles), ropaje de colores muy iguales y temas repetidos en el repertorio que, en muchos casos, son mítines musicales, dependiendo de la cuerda que lo cante.

El Falla siempre ha tenido fama de aplaudirlo todo, en la misma función ponerse en pie aunque el tema se haya tratado de manera diametralmente opuesta. Desde que se empezó a vender por internet se achacaba que el público era foráneo y no sabía lo que aplaudía. Pues bien, este año el ochenta por ciento ha sido en taquilla, se supone público de Cadi, Cadi, y el resultado el mismo: ¡Qué bonito está mi Cai! y esta agrupación me gusta.

La prensa lleva mucho tiempo acomodada, la crítica reluce por su ausencia, comentarios de guante blanco en la mayoría de los casos. A otros en cambio se les ve el plumero (nunca mejor dicho) y son la voz de su amo, es inaudito que en los repertorios se pueda criticar a todo el mundo mundial, que además es el primer mandamiento del carnaval, y la prensa por otros intereses no se pronuncie.

Ignoro si esta posición influye en el Jurado Oficial que, evidentemente, lee, escucha, visiona. Son presiones externas que es verdad que siempre han existido y dependiendo de la personalidad de los mismos pueden verse sometido a tener dudas. Que el Dios Momo reparta suerte, que va a hacer falta.