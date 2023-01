“El nivel de exigencia es tan alto ahora que se llega a faltar el respeto a las agrupaciones”

–¿Cómo están a pocas horas del estreno?

–Bien, muy ilusionado, muy contentos con la idea y el repertorio. Locos por estrenar la obra.

–‘Los padres de ella’. No vamos a destripar nada.

–Tampoco es muy complicado de saber por dónde va a ir la cosa, pero mejor lo dejamos ahí.

–Digamos que es una idea atrevida.

–Es algo muy cotidiano. No vamos a ir de padre de nadie en particular, que quede claro.

–Buena explicación. Tras estos años de pandemia, ¿Cómo está afrontando este Carnaval 2023?

–Con más ilusión por volver a lo que estamos acostumbrados, a lo de siempre. El pasado Concurso fue muy raro, eso de hacer pasacalles con la luz del sol y ver a la gente en el Falla en manga corta como que me costaba asimilarlo, como ver un Mundial en diciembre.

–Le garantizo que este año no va a ver a nadie en manga corta en el Falla.

–Eso me dicen, que hace tela de frío.

–¿Muchos cambios en el grupo?

–Quitando un par de cambios el resto es idéntico. Siempre hay cambios, si los tiene Martínez Ares, ¿no los voy a tener yo?

–Por lo que llevamos de Concurso, me da la sensación que hay un nivel de chirigotas muy alto. ¿Cómo lo ve?

–Yo es que las chirigotas no las escucho, porque todas me gustan más que la mía y acabo sufriendo. Pero me dicen que está todo muy igualado. Igual antes había un grupo más alto y otro medio y ahora se está equiparando todo un poco más. Los de abajo han subido un escalón.

Guachisnai Como guiño al IX Congreso Internacional de la Lengua que del 27 al 30 de marzo se celebra en la ciudad, lDiario del Carnaval pretende atesorar las palabras del habla gaditana favoritas para las diferentes personalidades de la fiesta grande de Cádiz que desfilarán por estas páginas durante el COAC. Miguel Choza elige una que ya ha salido en alguna ocasión en esta sección y que, nos tememos, no será la última, porque es una palabra que huele a Cádiz. Se trata de ‘Guachisnai’, vocable proveniente del inglés What’s your name? y que se usa para designar a los extranjeros, a los guiris. También dice que su segunda palabra más de Cádiz sería ‘Picha’.

–¿Le cuesta cada vez más dar con tipos originales? Porque en comparsas estamos viendo que la originalidad no es que sobre.

–A ver, en chirigotas todavía es más complicado que en comparsas porque aún es más subjetiva. La comparsa se basa más en repertorio que en el tipo. En chirigotas encima tienen que hacer reír y es más difícil. Creo que este año hemos dado con una idea muy original, que ha estado ahí siempre pero nadie le ha sacado punta.

–De un tiempo a esta parte es una profesión de riesgo ser chirigotero, por aquello de los límites del humor. ¿Lo nota?

–Claro que lo percibo. Cada vez es más complicado. Nosotros llevamos una idea relativamente arriesgada y tenemos que medir muchísimo el repertorio porque cualquier cosa puede caer mal, verse con un prisma que no es el que quieres darle… estamos llegando a unos límites demasiado complicados, y más en el humor. Cada vez peor.

–Lleva muchos años haciendo sus propias agrupaciones, pero ha salido con grandes autores. ¿Cuál le ha marcado más especialmente?

–Evidentemente todos te marcan de alguna forma. Por ejemplo, el tema de la afinación, que soy muy maniático, me viene por Bustelo, porque empecé con ‘Oye mi canto’ con él, y robé mucho de José Luis. De Martínez Ares qué puedo decir, es el más grande para mí, la profundidad con la que escribe. No es que aprendas pero está claro que te fijas. De Juanma el Sheriff me maravilla cómo un tío con tanto carisma disfruta en un escenario. De todos te llevas algo.

–¿Qué espera de este Carnaval en la calle?

–Tenemos muchas ganas de recuperar ese territorio chirigotero, de recuperar esa calle, esa normalidad. Eso se ve en el público. Es que aparte eso significará que hemos superado de una puñetera vez la pandemia, volver a la calle sin mascarilla, con relativa tranquilidad y recuperar nuestro espacio. El Carnaval pasado fue un poco forzado, no había ambiente en las calles, y este es más natural, más nuestro.

–¿Con qué estará contento en este Concurso?

–Con que me den lo que me merezca, tanto si es para mucho como si es para poco.

–¿No cree que el nivel de exigencia, de todos en general, de los jurados a los aficionados pasando por la prensa, es cada vez mayor?

–Siempre digo, sobre todo a los chavales que empiezan con nosotros, que antes el Carnaval era mucho más sano. Antes se te respetaba más, aunque te equivocaras, aunque llevaras una agrupación normalita. Ahora pasa eso y te crucifican por todos lados. Se ha perdido el respeto a las agrupaciones, cuando cada vez le tenemos más respeto al público. Es raro que un grupo desafine, que vaya mal vestido, que no se preocupe por los detalles, que no cuide el repertorio. Y cada vez se le pide más pero se le falta más el respeto. Antes cuidábamos más a las agrupaciones que ahora. No es normal que se las diseccione hasta el extremo. No se enteran que esto es un Concurso de aficionados, que no somos profesionales, lo dicen las bases. Es un Concurso de la gente del pueblo. Aquí no hay profesionales. Y el ensañamiento y la lapidación a la que se somete a las agrupaciones es mortal.