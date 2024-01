El ministro de Turismo de Uruguay: "El Carnaval es muy importante porque le da contenido a los diferentes destinos turísticos del país"

Recién llegado de Madrid, de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), el ministro de Turismo de Uruguay, Tabaré Viera, ha debutado este martes 30 de enero en el Gran Teatro Falla, al que ha llegado para disfrutar de una sesión de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones. "Contentísimo", "agradecido", y "feliz" de "por fin" haber podido experimentar "personalmente" las "similitudes" entre la fiesta gaditana y la uruguaya, Viera también ha hablado de la "gran importancia" que tiene el Carnaval en la estrategia turística nacional de su país.

"El Carnaval es muy importante porque le da contenido a los diferentes destinos turísticos del país. Uruguay tiene varias expresiones de Carnaval y todas forman parte de ese contenido para los destinos turísticos que entra dentro del turismo de eventos que, por suerte, cada vez hay más. El Carnaval entraría dentro del turismo musical y cultural como evento en sí mismo pero, también, vendría a complementar el resto de la oferta turística", ha explicado Viera, que ocupa el cargo de ministro de Turismo desde el año 2021.

Un periodo en el que "afortunadamente" ha visto "crecer felizmente el turismo en todo el mundo" y "eso es buena noticia porque el Turismo le da trabajo a mucha gente", se ha congratulado el político uruguayo que también reconoce que en la estrategia de su cartera con el Carnaval "estamos explotando cada vez más esta representación cultural no sólo cuando se realizan las fiestas en su fecha". Así, asegura que el Museo del Carnaval de Montevideo, "al estar situado frente al puerto de la capital", es un "gran atractivo" y "casi lo primero" que visitan los cruceristas que arriban a la ciudad. "Además, intentamos difundir todas esas impresiones de Carnaval distintas que tenemos en el país a lo largo del año".

De esta forma, además de hablar del, quizás más conocido para los europeos, Carnaval de Montevideo, el ministro recomienda otros carnavales "del interior, sobre todo, los de territorios que limitan con la frontera de Argentina y, sobre todo, Brasil, que tiene un ritmo muy interesante".

Otros ritmos y sones, los del Carnaval de Cádiz, también han conquistado ya a Tabaré Viera tras este primer acercamiento en el quinto cuartos de final del COAC 2024. "Me está encantando lo que estoy viendo, las voces son muy lindas y la estructura es que es muy similar a la nuestra, con esta bonita competencia entre agrupaciones. Recuérdese que Cádiz está hermanada con la capital de Uruguay, con Montevideo y hay un fluido contacto, que es histórico, por otro lado", ha rememorado.

Otra de las semejanzas que más le ha agradado al ministro ha sido la de la carga crítica y social de nuestra fiesta, también con la clase política: "En nuestro Carnaval, también noche a noche, las agrupaciones hacen su crítica con mucha gracia, con respeto, bien dicha las cosas y a los políticos, aunque haya algunas que las consideremos injustas o más duras, sólo nos queda tomarlas y escucharlas, escuchar es importante".

"Hoy es un día especial para mí -ha querido despedirse el responsable de Turismo uruguayo-, he conocido esta maravillosa presentación que realmente me ha gustado muchísimo y los felicito. Creo que tienen un Carnaval precioso que, además, desmiente que el Carnaval de Montevideo es el más largo del mundo, el más largo del mundo es el de Cádiz, ahora ya lo sé. Pero no solamente largo, sino de muy buena calidad, lo que he escuchado hoy me ha maravillado".