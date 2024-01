Pacha Espino vuelve a Cádiz para disfrutar de una noche de Carnaval

Pacha Espino ha vuelto a Cádiz. El jugador uruguayo está esta noche en el Teatro Falla para disfrutar de la sesión con un amigo, aprovechando que el Rayo Vallecano no juega este fin de semana -le tocaba con el Atlético de Madrid que ha jugado la Supercopa-. "Siempre es lindo venir, para disfrutar de los grupos y del ambiente", comentaba.

Y es que aunque ya no juega en el equipo gaditano, siempre va a tener un vínculo especial con Cádiz y el equipo cadista. "Son muchos años y me siento de acá y un hincha más del Cádiz", apuntaba, reconociendo que no solía seguir mucho el Carnaval gaditano, más el de su país, pero sabía muchas cosas gracias a los compañeros "y a Juanito Marchante".

Sobre el Cádiz, se mostraba seguro de que se salve "aunque esté en momento difíciles y todo esté raro por el último partido". "Sufriendo pero peleando como siempre hasta el objetivo. El domingo es un lindo partido para sacarlo adelante como lo fue el año pasado contra el Valencia".