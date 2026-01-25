Miguel Ángel Ríos, autor de la chirigota 'Los camper del sur': "Con una idea así no se nos podía escapar una base crítica"

La chirigota de Victor Jurado y Miguel Ángel Ríos ha estrenado este noche 'Los camper del sur' y estaban "super contentos con el pase". Miguel Ángel atendía a Diario del Carnaval y contaba que no estaba acostumbrado a cantar tan tarde en las clasificatorias, "siempre nos ha tocado pronto", pero "lo hemos llevado lo mejor posible y bajando los ensayos para que no se hiciera tan tedioso".

Al final, la espera ha merecido la pena y estos hipies que tienen que vivir en una furgoneta han sumado este año a la carga y su estilo canalla, un repetorio con más contenido crítico y social. "Es que no vamos simplemente de hippie, imáginate que venios con esta idea de una persona que está abocada a vivir fuera por la situación de Cádiz y no hablamos de lo que está pasando en la socidad. La idea lo pide y no se nos podía escapar sin una base crítica", contaba Miguel Ángel.

Eso sí, tampoco ha faltado la carga, rematada especialmente en un estribillo que le da pa seguir metiendo un poco de caña al que toque o en las propias camisetas de sus tipos , con carnaleros que "han tenido un roce alguna vez" metidos en un corazón "deseando paz y amor". Bienvenido y Octavio, Nene Cheza y Marta Ortiz, Antonio Rivas y el Cabra o la chirigota de Puerto Real con Victor Jurado, que llevaba el propio Vito.

Pasodoble a la lucha del metal

COAC 2026| 'Los camper del sur' se acuerdan de la lucha obrera en el convenio del metal

La reinvidicación ha tenido un momento especial con su segundo pasodoble, en apoyo a la lucha de los trabajadores del metal, con una pancarta donde han pedido la libertad de los 25 detenidos tras las últimas movilizaciones. "Tenemos cinco compañeros de la chirigota en astilleros y aunque no hubiera salido ninguno todo el mundo tiene amigos, familia, etcétera, etcétera,... Creíamos que con una idea así teníamos que tocar bastantes temas críticos de la ciuda y situaciones que siguen pasando, es que como no ha pasado. Lo de astilleros pasó hace varios meses, parece que ya no importa, que no está de moda y qye nos importa menos y esto también es para eso.