Miguel Ángel Moreno, autor del cuarteto '¡Que no vengan!': “Me encuentro cómodo a la hora de escribir y con muchas ganas”

Con una trayectoria imparable, el cuarteto de Gago, Miguel Ángel Moreno, Chicho, Figue y Emilio Tello cumplen 20 años como grupo con ‘¡Que no vengan’. Su autor, Miguel Ángel Moreno cuenta sus sensaciones poco antes del estreno.

Pregunta.–’¡Que no vengan!’ ¿Toda una declaración de intenciones o vamos despistados?

Respuesta.–Bueno, bueno, ya se verá. Este es el año que más hemos ocultado el tipo y parece que la gente está un poco perdida, que es lo que nosotros buscábamos. Al menos la gente que se me ha acercado diciendo “oye creo que vais de esto”, todavía no ha acertado nadie. A ver, hoy se desvelará.

P.–Pero, bueno, ¿a vosotros os va la marcha?

R.–Esto es Carnaval, como yo digo. Habrá quien se pueda llegar a molestar y quien no. Depende de cómo se lo tome cada uno, pero que indiferente no vamos a dejar a nadie o eso es lo que buscamos.

P.–¿Seguis con la línea de los dos últimos años?

R.–Al final tú tienes que adaptar el repertorio al tipo y hay tipos que te dan para criticar más o para criticar menos, o de otra forma. Que a lo mejor estos dos años últimos fue así un poco más directo, pues es normal si hay un grupo de panquis o un grupo de extrema derecha en el escenario. Pero lo que es la crítica a través de la ironía, el doble sentido, los juegos de palabras..., eso no lo perdemos porque creo que es nuestra esencia y parte clave del cuarteto, que no podemos perder.

P.–Les han dado ‘carguita’, y siguen, con la cantidad de veces que han conseguido segundos premios pero ya llevan siete primeros y 20 años juntos, nada menos.

R.–Sí, este año hacemos 20 años como formación, prácticamente la misma. Y muy contentos. La verdad es que si seguimos es porque nos lo seguimos pasando bien, nos entendemos. Y además de eso es que nos ha ido muy bien en el concurso y en el Carnaval en general. Ganar o no ganar es lo de menos.

P.–¿Tiene algún cuarteto preferido de estas dos décadas?

R.–Es complicado. Es que al final yo le tengo mucho cariño a todos. Hombre, el primero es especial, ¿no? Porque fue la primera vez y además que nos llevamos el primero (fue ‘Un cuarteto con gancho’). Yo ya había sacado dos cuartetos en adultos y de repente, formamos este grupo y ganamos. Aunque no fue solo por ganar, sino ya las sensaciones que se vivieron, que son muy especiales. Pero luego a lo largo de los años, tengo cariño a muchos cuartetos, desde este hasta el último sin ir más lejos. El año pasado (‘Ku Klux Klan Klan’) creo que fue uno de nuestros mejores cuartetos hasta ahora.

P.–Te hemos visto muchas veces quedarte atrás de los focos pero ya le consideran como uno de los mejores autores actuales, ¿cómo se siente?

R.–Bueno, sobre mí no voy a opinar. Es verdad que todavía, como dices, hay gente que no sabe que escribo yo el cuarteto. Pero no es algo que me ocupe ni que me preocupe, que cada uno tenga su opinión. Evidentemente yo encantado si a la gente le gusta lo que escribo y lo que hago.

P.–Pero al menos dígame si cree que está en su mejor momento.

R.–Yo me siento muy cómodo ahora mismo escribiendo y veo que me van saliendo las cosas, que no me quedo atascado. Pero también hay mucho trabajo detrás. Al final los años te dan madurez y nosotros hemos hecho muchos concursos por seguido, uno ya sabe más lo que quiere y lo que no quiere. Y en ese aspecto sí me encuentro bien, cómodo a la hora de escribir y con muchas ganas.

P.–¿Y que esperan de este año?Cuénteme algo de este cuarteto.

R.–A ver hoy, ya veremos cómo cae, que es una parte muy importante. El primer día para mí es el clave. Es saber si hemos acertado con la idea, si ha gustado. La idea tiene desarrollo, pero si no entra, si no cala, ya se pone el concurso más complicado. Si acertamos y la gente nos acompaña, va a ser un buen concurso y un buen carnaval. Nosotros vamos muy ilusionados, nos gusta mucho, tenemos buenas sensaciones, pero claro, hay que corroborarlo allí.

P.–Este concurso hay más posibles rivales, ¿cómo están viendo la modalidad?

R.–Es muy pronto todavía, no han cantado ni la mitad y es el primer pase. Pero ojalá que haya buen nivel, que sea un concurso competitivo, porque es bueno para la modalidad y para el concurso en general.

P.–20 años. ¿Se sigue poniendo nervioso?

R.–Sí, mucho, mucho. El primer día es el que voy más nervioso. Lo estoy visualizando todo el tiempo, todavía no lo he visto en el decorado con el tipo, y uno le pone muchas ganas y hay mucho trabajo detrás. Y lo único que buscamos es eso, que sea bien acogido y que la gente responda.