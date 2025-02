Melo López ('Una chirigota con Shoniket3'): "El Carnaval que nos gusta es el del doble sentido y la ironía, eso para mí es Cádiz"

Cádiz/‘Una chirigota con Shoniket3’ volverá a subirse a su tablao particular para llenar de compás esta sexta sesión de cuartos de final. Hablamos con Melo López, chirigotero de esta agrupación, escrita entre todo el grupo, y al que el carnaval le corre por las venas desde que nació.

Pregunta.–¿Cómo vio su actuación de preliminares?

Respuesta.–Muy bien, íbamos a disfrutar, que es nuestra aspiración y motivo para salir. Muy agradecido con cómo nos recibe el público siempre. Es verdad que al cantar tan para atrás, algunos salieron sin saber bien qué había pasado, pero luego la escuchamos más tranquilos y bien. Para nosotros llegar allí y cantar ya es un premio.

P.–Ahora que ya han cantado todos sus rivales, ¿cómo ha vivido la fase de preselección?

R.–Espectacular, ha sido de los pocos años que la he podido ver porque la universidad, el trabajo y los ensayos me lo han permitido y he disfrutado mucho, sobre todo en chirigotas, el nivelazo que hay.

P.–Debido al desarrollo de las preliminares, se ha puesto encima de la mesa el debate sobre su duración y el modelo de Concurso, ¿qué piensa al respecto?

R.–Yo creo que las preliminares deberían ser mucho más cortas. El año pasado, en comparación a este, cantamos como cinco o seis días más tarde, sin embargo, esta vez se me ha hecho el triple de largo. Habría que darle una vueltecita al horario, o meter más agrupaciones por sesión, no sé cómo va eso ni quién decide, pero creo que habría que mirarlo. Luego, creo que al teatro hay que traer calidad. Esta es la fiesta de la libertad y puede venir el que quiera, pero con respeto y calidad para no faltarle al teatro, a la fiesta, a los aficionados y a los componentes que se pegan cinco meses metidos en un cuarto ensayando.

P.–Cantásteis el segundo pasodoble de preliminares a la situación del Cerro del Moro, muy aplaudido en el Falla, ¿por qué en esta fase?

R.–Fue de los primeros que estaban y lo teníamos claro. Después del año pasado yo creo que había que venir fuerte. También, nuestro punto como chirigota es lo local y lo gadita que somos y esto es una situación que lleva pasando toda la vida y pocas veces se ha dicho. Además, no sabíamos si íbamos a pasar y, como yo digo, si no sabes si vas a pasar, no voy a quedarme con ganas de cantar nada. Surgió la pregunta, ¿si nos quedamos en preliminares a qué le queréis cantar? A Cádiz siempre.

P.–Ya el año pasado se hablaba de ustedes en redes como ‘la herencia’ de Juan Carlos Aragón, este año se ha llegado a leer ‘las hijas de Flamenkito Apaleao’, ¿cómo siente estas palabras?

R.–Eso es un bastinazo. Para nosotros es un orgullo enorme y para mí, en lo personal, con lo que he vivido toda mi vida con su chirigota y su entorno, no tengo palabras. Es el carnaval que nos gusta, el doble sentido, la ironía, te digo algo y no te enteras de nada por cómo te lo he dicho, eso para mí es sinónimo de Cádiz. Además, vi un vídeo de que hay unas pocas de cosas que nos parecemos (a ‘Flamenkito Apaleao’) y el único guiño que hay queriendo es el de ‘me voy a comprar un autobús para pasarme la vida en los asientos de atrás’, lo demás es sin querer, pero también será por eso, son las cosas que nos gustan y las que hemos mamado.

P.–Les ha tocado una sesión de cuartos con el Jona, la comparsa de Cornejo, los Niños de la Cantera, el Yuyu, ¿cómo lee el pase?

R.–Para mí es una locura, ya el simple hecho de cantar en unos cuartos de final del Concurso. El Jona y Cornejo que son un espectáculo, la cantera igual, me hace especial ilusión cantar con el coro del Valdés, que es amigo de mi padre de toda la vida. Es gente joven y a la vez contrastada, porque quién me iba a decir a mí hace quince años cuando escuchaba al Yuyu en mi cama que iba a cantar con él en unos cuartos de final.

P.–¿Qué aspiraciones tiene este Carnaval?

R.–En el Concurso lo que venga, vengó, eso es así. En la calle y el Carnaval a disfrutar más todavía, nosotros hacemos la chirigota para eso, para la calle y divertirnos durante la semana.

P.–Y si se llegase a semifinal y final, ¿hay repertorio?

R.–Repertorio hay, tenemos nuestra ristra de pasodobles y cuplés, pero vamos, colarse en semifinal este año es un meritazo que ninguno pensamos. Ahora, si pasamos a la final, lo mismo en vez de cantar dos pasodobles me hago un triple tirabuzón desde gallinero para abajo, y ya está, se acaba el Concurso, los pasodobles de la final en la calle.