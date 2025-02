Hoy me dice el santoral que es la festividad de Santa Juliana de Nicodemia, que se destacó por su entusiasmo y ardor en la difusión de la fe, por lo que fue encarcelada, torturada y finalmente decapitada el año 305. Ya no quedan mujeres como ella. Ni yo misma tendría esa capacidad de sacrificio por difundir los buenos preceptos de la Iglesia de Roma, aunque me encuentre encarcelada la semana de Carnaval (quién va a salir a la calle con tanta barbarie) y me parezca una tortura soportar los gorgoritos incesantes e impostados de las cabras locas que cantan en esos grupúsculos. Hacen falta muchas Juliana de Nicodemia para enfrentarse al paganismo. Para visitar los locales de ensayo y hacer ver a los pitecántropos que allí se reúnen que se han equivocado de camino y que sus almas se van a condenar si continúan vistiéndose con esas pintas y cantando esas bazofias. Para convencer a las parroquias que prohíban el bautizo de todas las criaturitas descendientes de coristas y chirigoteros, comparsistas y cuarteteros. Para convertir el vino peleón que beben en agua bendita. Para solicitar a los conventos que se hagan cargo de esos niños y niñas que se quedan desatendidos cada noche cuando sus padres se van a ensayar, escaqueándose de los baños y de las tareas del cole. Hacen falta muchas mártires que se inmolen el Martes de Carnaval lanzándose a las llamas antes de que le prendan fuego al tal Momo, previa solicitud de arrepentemiento a los impíos. Yo mientras, como buena gaditana, doy las ideas. No estoy yo para sacrificarme, que bastante he batallado ya en este columna desde hace décadas.