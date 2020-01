Martínez Ares y Juan Carlos Aragón, entre los Antifaces de Oro de 2020

Dos afamados autores y cinco emblemáticos componentes pasarán a formar parte del selecto club de Antifaces de Oro del Carnaval de Cádiz este mes de febrero. Dos de ellos lo harán, desgraciadamente, a título póstumo, Juan Carlos Aragón y Pedro Trujillo Ramos Catalán Chico.

A Aragón le acompaña en la categoría de autor el que ha sido uno de sus grandes rivales en los últimos años, Antonio Martínez Ares, mientras que como componentes también logran este reconocimiento Antonio Trujillo Ramos Catalán Grande, José Sibón Pedemonte El Purri, José Silva Navarro y Cristóbal Cornejo Benítez, de la chirigota del Love.

Casualidad o no, Juan Carlos Aragón señalaba en una entrevista a este medio durante el pasado Carnaval que no quería recibir el Antifaz si "la mayoría de mis referentes en el Carnaval no lo tienen o no van a tenerlo", citando precisamente a nombres que le acompañan en este reconocimiento como El Purri, Catalán Chico, Catalán Grande o Martínez Ares.

Como novedad, la asamblea de Antifaces ha aprobado ya la propuesta para 2021, adelantando los nombres de Salvador Longobardo Tirado como autor y de Juancho Aguilar Muñoz, Juan José Letrán Baizán, José María Acosta Paúl y Antonio Rivas Palacios como componentes.