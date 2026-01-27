Manuel Cornejo, sus comparsas y un día en familia: "Creo que el público ha respondido a 'Los invisibles' y a disfrutarla y saborearla"

Sin apenas tiempo, Manuel Cornejo saboreaba el estreno de 'Los invisibles'. Esta noche cantaban, una detrás de otra, sus dos comparsas, y nada más terminar su busca un sitio para poder ver desde bambalinas 'La biblioteca', que también escribe con los hermanos Santander.

"Muy contento, yo creo que el público ha respondido.Creo que hemos conectado y ahora a ver cómo ha caído, los comentarios de los allegados y disfrutarla y saborearla", decía el joven autor integrante de una gran saga de carnavaleros, algunos acompompándolos en su agrupación. Con él sale su hermano Leo y también se suman su primos Tobita y David, que el año pasado salía con la chirigota 'Los butaneros', segundo premio.

En camerinos recibían además el apoyo de los chirigoteros Cristóbal y Chico Cornejo, con la familia unida antes de salir a las tablas.

Pero la familia no quedaba ahí. Justo después cantaba su pareja, Palmira Santander, a la que Manuel le dedió el segundo de sus pasodobles, dejando un momento muy emotivo en el escenario, "Se lo merecía porque ella hace un carnaval muy sincero, de verdad, muy honesto. Y todas las coplas son pocas porque a pesar del avance, las mujeres hoy en día lo tienen muy difícil y quien no lo vea pues creo que tiene un problema", aseveraba el gaditano. "Y lo tenía hecho antes del sorteo", bromeaba Cornejo, listo para soltar la guitarra e ir a escuchar a las bibliotecarias.

"Felices" por el resultado de la comparsa y por el día familiar que habían vivido, tampoco se olvidaba de su padre, Manolo Cornejo, "Especialmente en días como hoy necesitaría que estuviera aquí conmigo, porque me daría ese sitio de paz". .