Manu Sánchez: "Llevo toda la vida intentando pregonar el Carnaval cuando parece que no toca, cuando no está invitado a la mesa"

Manu Sánchez, el pregonero. Al que se le perdona que sea tan sevillano para meterse en Carnaval, como se hace con todos aquellos que se adentran desde el respeto y la admiración, y se apasionan, y se envenenan, y cuelan primero el pie, la pata entera y hasta el corbejón se llena de papelillos, coplas y aplausos. Manu el andaluz, el que se ha convertido en referencia de la cultura, la idiosincrasia y el acento, de la historia, de los poetas, de los paisajes, de sus gentes... porque todo lo defiende, todo lo que es bueno y merece la pena. Manu al que tantos gaditanos esperan en San Antonio este sábado que hasta el tiempo ha dado una tregua para que el sol, a esa hora no, pueda salir a escucharle.

Pregunta.Ante todo, ¿cómo está?

Respuesta.Estoy muy feliz, muy ilusionado y con su mijita de nervios también. No falta ahí ese punto de responsabilidad, es lo que hace que esto nos lo estemos tomando muy en serio, que sepamos lo que significa, que seamos conscientes de lo que es ser pregonero de Cádiz. Creo que en ese acto de conciencia y de responsabilidad vamos por buen camino para que esto llegue a buen puerto.

P.Le planteábamos a la concejala de Carnaval al inicio del COAC que este año estarían contentos con su elección porque ha sido unánime prácticamente el beneplácito que ha suscitado su nombre como pregonero.

R.Bueno, hemos pasado dos veces por las urnas. La primera fue cuando se anunció, que efectivamente sí que había ese cariñito unánime, podemos decir, sobre todo por parte de la gente que hace carnaval, de los autores, de los componentes, gente muy relevante de la ciudad de Cádiz. Parece que ese cariño llegaba por todos lados. Quiero pensar también que era el momento de recoger mucho cariñito que uno ha sembrado, aunque a veces uno cree que se puede haber equivocado por el camino, parece que no hemos hecho las cosas mal del todo si ahora gente a la que admiro y a la que respeto y quiero tanto me está devolviendo este cariño de esta manera y haciéndolo público.

R.La segunda prueba que había que pasar era todo el concurso. Podía ser que los que no estén de acuerdo con esto lo hicieran saber, lo cantaran, fuera motivo de cuplé, de pasodoble, de toquetazo. He pasado un concurso muy completo, he tenido tangos, cuplés, pasodobles, en todas las modalidades se le ha cantado al pregonero y todo ha sido con mucho cariño, con muchas referencias principalmente a Andalucía y a la sanidad pública. Así que feliz también de que sea con algo tan poderoso, en lo que creo tanto como son esos dos bastiones, que se me relacione con cosas tan poderosas, tan loables y defendibles, me parece maravilloso. Lo he disfrutado mucho hasta en los cuplés. De momento, ¿eh? Quiero dejar claro que esta entrevista está siendo realizada antes de la Gran Final y a lo mejor me tengo que comer la entrevista con papas y están ahí esperando para hacerme sangre en la final (bromea).

P.Muchos piropos ha recibido durante el Concurso, efectivamente, se le ha visto emocionado en el palco en varias ocasiones y bajando a agradecer varias coplas.

R.Cierto es que desde hace siete años, desde que fui papá, estoy especialmente llorón. Cuando uno es papi o mami, no sé a qué botón le dan que se pone uno especialmente llorón y sensible. Y después ha llegado la tontería esta del cáncer para ponerme todavía más sensible a que los buenos momentos hay que aprovecharlos, que la vida te tiene preparadas curvas complicadas, cosquis y malos ratos y que los buenos tenemos que inventárnoslos. Y que haya sido de esta manera, gente a la que quiero, como decía, que admiro tanto, la que me haya dado ese cariño, pues sí, ha habido muchos abrazos después en bambalinas, ha habido mucho reconocimiento mutuo, ha habido mucho cariño.

R.Está siendo como una catarsis colectiva que estamos intentando disfrutar entre todos. Yo lo agradezco enormemente. Sé que son sinceras además, porque sé de quiénes vienen y cómo vienen y que no son flor de un día, que son gente que nos queremos desde hace mucho tiempo. Se me han dicho cosas preciosas, se me trata no solamente de amigo sino como de hermano. Y así me siento y que se diga en un templo como el Falla, con la repercusión que eso tiene en el altavoz de todos los medios y demás, pues me está pareciendo precioso.

R.Y estoy pudiendo compartirlo con mi gente, con mis padres, con mis hijos y decirles 'mira qué cosas más bonitas dicen de papá'. Podían haberme dado el cariñito por privado porque son todos amigos y amigas, pero han decidido hacerlo públicamente y yo se lo voy a agradecer toda la vida.

P.En años anteriores ya hubo alguna copla que le propuso como pregonero, se lo corearon en el pregón del año pasado en el que colaboró... pero de las cosas que le han cantado, en las que han destacado su amor hacia la tierra, su capacidad de defender la historia, la cultura, el acento andaluz, sacar las uñas por su gente, hijo pródigo... ¿En qué considera que se han equivocado, que haya dicho, uy, ahí se han colado?

R.Bueno, yo creo que han exagerado, la hipérbole total. Entiendo que si alguien va a hacer una copla para dar cariño, exagere un poquito. Ojalá, perdón voy a decirlo bien, ajolá me pareciera yo una mijita nada más al Manu ese que han contado en las coplas.

R.Lo he dicho en la recepción municipal, entiendo que no llego a pregonero por hacer carnaval. Yo nunca he sacado comparsas, chirigotas, cuartetos ni coros, tengo la suerte de salir en callejeras con gente a la que admiro muchísimo, del grupo de los Fantasmas, del grupo de Gómez, de Emilio Rosado. Ese es el manantial donde yo bebí desde muy chiquitito, son mis dioses primigenios y a partir de ahí me enamoré del carnaval de Cádiz desde el punto de la inteligencia, de la ironía, del doble sentido. Ese es el punto de partida. Después descubrí todo el resto del carnaval, pero para mí Gómez, Emilio Rosado es la piedra angular.

R.Ya digo, nunca he hecho carnaval, pero creo lo llevo intentando pregonar toda la vida, contarlo, divulgarlo, desde donde estoy, en programas de televisión, de radio... cuando parece que no toca, cuando parece que el carnaval no está invitado a la mesa. Pregonar carnaval en carnaval pues parece una obviedad. Creo que también tenemos que acordarnos de pregonar carnaval y de divulgarlo cuando parece que no es su sitio, cuando se habla de música y de géneros musicales, siempre he intentado convencer de que el carnaval tenía que estar ahí como un género poderosísimo más. Parece que si no es febrero hay que guardar el carnaval en un cajón hasta el febrero siguiente, y creo que ahí es donde también hay que estar pregonando, consciente. Pregonar en el carnaval ha sido el gran premio por intentar pregonarlo fuera del carnaval y fuera de febrero para que sea reconocido como creo que lo que es, de las obras del ser humano más maravillosas y libres jamás creadas.

P.¿Hay algo de síndrome del impostor ahí en ese reconocimiento de que nunca ha hecho Carnaval?

R.Yo creo que en el pregonero de Carnava hay una diatriba que seguramente sea muy compatible: ¿Qué es el pregón de carnaval, un encargo o un premio? Creo que es un poco las dos cosas. Sin lugar a dudas, creo que es el premio popular más grande, popular visto desde para el pueblo y desde el pueblo, el más grande que te puede dar Cádi. Es como un gran reconocimiento, pero a la vez también es un encargo, es decirte 'oye, usted se tiene que poner aquí ahora a crear una cosa que es el pregón de Cádiz, tiene usted que intentar que se divulgue lo más posible Cádiz, su carnaval, sus fiestas y su imagen'. Por eso creo que en el papel de pregonero va atender a los medios, estar presente, contar Cádiz, en Cádiz, fuera de Cádiz, a nivel nacional, internacional, donde sea. Creo que de eso va lo de pregonar. En ese tipo me encuentro más cómodo, siento que llevo años haciéndolo. Si es un premio, pues yo es inevitable que piense que hay muchos que se merecen el premio del pregón antes que yo, principalmente pues los artífices del carnaval. El Noly, Tino Tovar, Jesús Bienvenido, el cuarteto de Gago, no sé, dentro del carnaval hay todavía grandes nombres, muchísimos nombres que si esto es un premio se lo merecen, por supuesto, antes que yo. Toda Cádiz y parte de Eurasia se lo merecerían antes que yo. Si es un encargo, feliz y encantado.

P.Y eso de no hacer nunca Carnaval, ¿es del todo verdad? Sus pinitos con alguna copla...

R.Bueno, alguna cosita ha habido y cuando ha habido que echar algún cable lo hemos echado. Y cuando ha habido que disfrutar de la calle, por ejemplo, pues se ha disfrutado. Cuando ha habido gente muy cercana que hatenido el encargo del pregón y ha montado un equipo, hemos estado ahí también cerquita. Y yo creo que también de una forma muy activa, los medios hacemos carnaval.

R.Creo que el ejercicio de libertad dentro de un teatro se da durante el año. Muchos dramaturgos, teatreros y teatreras lo hacen en sus obras de teatro y dicen lo que les da la gana. El verdadero punto diferente, que no es comparable a ninguna otra cosa en el mundo, es la difusión, la repercusión que tiene el Carnaval de Cádiz. Que sin preguntar qué se va a decir ni qué se va a cantar, se levanta el telón y todos los micros de todas las emisoras de un color y de otro, de una línea editorial y de otra, todas las cámaras están puestas a lo que se diga, a lo que ocurra, a lo que se haga. Ese ejercicio de libertad sin previo aviso es único, eso no ocurre en ningún otro momento.

R.Todo aquel que escriba un libro, que haga un programa de radio, de tele, que escriba una columna, sabe que si escribes de una manera o piensas de una manera, es más probable que te contrate un periódico o que te contrate otro. Hay directores de contenidos, hay jefes de programas, hay todo un mecanismo que influye en los contenidos de lo que uno acaba pudiendo hacer con su libertad de expresión. En el Carnaval de Cádiz eso explota por los aires. Es maravilloso. Y eso es lo que me parece a mí diferencial y único a nivel internacional.

Manu Sánchez en los pasillos del Ayuntamiento de Cádiz el pasado jueves / Lourdes de Vicente

P.Creo que los periodistas también tenemos más libertad en el ámbito del Carnaval que en el día a día.

R.Es destacable también el papel de los medios, para que el carnaval no se convierta en algo que ocurre sin que nadie se entere, sino que la repercusión que tiene el Carnaval. Por eso hay que darle su sitio a ese foso de prensa, a la tele, a las radios. Creo que ahí es donde hay un punto de generosidad por todas las partes y una generosidad que se ha ganado Cádiz. Es que Cádiz se ha ganado su derecho a ser escuchada libremente sin que nadie le pregunte antes qué es lo que va a hacer.

P.Entrando en materia, del pregón no nos puede adelantar mucho pero, ¿qué puede esperar de él alguien que no esté seguro si ir o no?

R.Bueno,les digo que vengan, que vengan con ese respeto a la ciudad de Cádiz, que intentemos entre todos recuperar ese sábado de carnaval, ese sábado de pregón para el pregón, para las coplas, para la convivencia, que parece como que Cádiz haya tenido que renunciar a esa noche por culpa del macro botellón. Entonces, si vienen, que sepan a lo que vienen. Se les convoca en nombre de la libertad, del humor, de la risa, de la crítica, esa es la convocatoria. La convocatoria no es cuantos más seamos, mejor, sino cuantos más vean lo que aquí ocurre, mejor.

R.Aquí ocurre una cosa muy poderosa y maravillosa. Entonces, eso voy a intentar contar en el pregón, ese ejercicio de libertad que me parece que de verdad es lo que hace único el Carnaval de Cádiz durante todo el año. En todos los lugares del mundo se canta muy bien, se afina muy bien, se toca la guitarra muy bien, se baila muy bien y se hacen espectáculos muy bien. Pero con la libertad que ocurren en Cádiz y con la diversidad que ocurren en Cádiz, no. Y ahí es donde voy a intentar subrayar.

P.¿Qué artesanos colaboran para alumbrar ese pregón?

R.Hemos intentado que todo el proceso creativo de artesanos pase por Cádiz para que, de alguna manera, los esfuerzos y los medios con los que cuenta el pregón reviertan y queden en profesionales de Cádiz. Tenemos a Ras en la escenografía, está Mariño para el atrezzo y los detalles más artesanales, está Jorge el Duende en el vestuario, tenemos a Jessica Alcalá en el maquillaje y la caracterización. Riki Rivera es nuestro director musical y, a partir de ahí ya os podría contar más cosas, pero os voy a citar el 14 de febrero en San Antonio, porque ya se me iba a ir el pico, iba a contar más cositas pero esperamos, esperamos.

P.La gente puede salir a la calle en tropel después de un mes de mal tiempo.

R.Vamos a pensar que van a salir todavía mojaítos, que vayan poquito a poco acostumbrándose al sol. De todos modos, es una alegría, ver que el sol vuelve, que parece que las lluvias no van a estar presentes en el pregón porque en un escenario de esas características tiene mal plan B.

P.Y una vez que suelte el pregón, que la labor esté hecha, a por la semana de Carnaval en la calle

R.Bueno, hay cabalgatas al día siguiente, que yo nunca he sido muy partidario, yo no he participado nunca de la cabalgata, pero el pregonero, obviamente, estará en la cabalgata. La disfrutaremos con los peques de la familia y los amigos. Y después pues lo que suelo hacer en carnaval, que es estar en Cádiz para disfrutar de la calle, para buscar romanceros, chirigotas y descubrir la calle. El concurso ya lo he disfrutado entero, pero ahora la calle es mi verdadera y absoluta devoción, es donde me convierto en un niño chico y disfruto como nadie.

P.¿Está documentando todo el proceso del pregón?

R.Sí, estamos intentando documentar el proceso de cómo se hace un pregón de Carnaval, precisamente por lo que decía antes, la tarea de pregonero va contar cómo se hace esto, cómo se ensaya, cómo se crea, cómo se pare, el trabajo de los artesanos. Hay mucho trabajo detrás y creo que durante muchos años hemos abusado del 'tenemos gracia natural', 'tenemos arte natural', 'nos sale solo el arte', 'bailamos de manera innata', 'tocamos la guitarra de manera innata', 'los cuplés es que nos miramos 15 tíos y nos sale un cuplé'. No, mire usted, podemos ser muy graciosos, muy geniales, muy ocurrentes y muy artísticos, pero eso cuesta un montón de trabajo. Hay un montón de trabajo detrás, de tarea, de horas y a lo mejor también es buen momento para empezar a pregonar y a contar la de horas y la de trabajo que tiene detrás la gracia, el humor, la afinación, la música y la cultura. Al final, de eso va todo esto.