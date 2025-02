El Love: "El jurado de chirigotas lo tiene muy difícil: que Dios lo coja confesado"

Ver al Love en el escenario del Falla siempre es agradable. Al aficionado le vienen a la mente muchas noches en los que el legendario chirigotero dio una masterclass, dotado de una vis cómica al alcance de muy pocos en la historia del Carnaval. Esta noche, segunda de semifinales, pisaba de nuevos las tablas para hacer un cameo con el coro en el que sale su hijia Miriam Ballesteros 'La Loba', 'Cádiz, el show', el de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno. Miriam iba a hacer doblete inmediatamente después con la comparsa de Bienvenido 'Las ratas'. Y de eso trataba el segundo cuplé.

"Ahora tengo una nueva ilusión en el Carnaval, ver a mi hija. Que mejora al padre diez veces. Hay que tener su edad y su inteligencia para llevar esto para adelante. Está muy contenta con el coro y la comparsa", afirmaba en referencia el doblete.

El Love lleva varios años en dique seco y no hay visos de que vaya a regresar al Concurso. "No lo echo de menos ni creo que vaya a volver. Ya pasó mi época igual que pasa la época de todo. Creo que 35 años saliendo ha estado ya bien. Ya no tengo esa ilusión, esas ganas, ese ímpetu...", confesaba antes de la actuación del coro. Ahora toca "mucho sofá, mucho papeo y mucha siesta. Me levanto a las 11.30 y cambio la almohada por otra", decía entre risas. Es la tranquila vida de alguien que se ha jubilado hace nueve meses.

Por su trayectoria es una autoridad moral para hablar de la modalidad en la que destacó y en la que acopió un impresionante currículum. "Hay buenas chirigotas, los catalanes del cigarrito lo han hecho muy bien, me ha encantado. Mi amigo Carlos Pérez, el Sheriff, mis ex compañeros del grupo de los Villegas... el jurado lo tiene muy difícil, que Dios lo coja confesado", apuntaba por último.