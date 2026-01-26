La letra de la comparsa 'DSAS3' de Bienvenido que puso en pie al Falla: "Esto es lo que la ultraderecha tiene en su enferma cabeza cuando dice que ama España"

El pasodoble de la comparsa 'DSAS3' sobre como la extrema derecha ve a España

La decimoquinta sesión de preliminares del COAC 2026 cerró este domingo con la comparsa DSAS3, una de las más esperadas. La agrupación de Jesús Bienvenido venía a defender el primer premio de 2025 con 'Las ratas' y no defraudó. Con un tipo de bufón, la personificación de "la mirada con la que ellos -aquellos que están haciendo de la sanidad un negocio- nos ven a los usuarios y al personal sanitario"", explicaba Bienvenido ,fue desgranando un repertorio con el problema de privatización de la sanidad en el foco aunque con mucho más.

El momento álgido llegó con el segundo pasodoble, donde su autor fue describiendo un amor tóxico, que no es amor, y que parecía un canto contra el maltrato a la mujer pero que, realamente, era una dura crítica a la ultraderecha. "Este amor tan miserable, pscopata y y cruel. Este amor sin amor, esta mentira, esta patraña es lo que la ultraderecha tiene en se enferma cabeza cuando dice que ama España", terminada la copla, que levantó a todo el Teatro Falla.

La letra del pasodoble

La quiere vestida de negro, la quiere callada, la quiere obediente.

La quiere cristiana, sin moder la manzana del placer desconocido,

por recelo y por temor a que una vida mejor se depierte del ovido

y ante el repoche llorón tenga que usar el castigo.

Y la quiere sin deseo, pensamiento y opinión,

sin mostrar su inteligencia, que quede bien claro quien es superior.

Y la quiere dependiente de su autordad y a su dispoción,

y la quiere muy sumisa, con una sonrisa, que le satisfaga y sacie la sed de su lujuria barata.

Y si alguna vez se niegra, la escarmienta y la lastima y la hiere y la mata.

Luego la besa en la boca con pasión y le dice impenetrable:

cuanto lo siento amor mío tu eres mia o de nadie.

A sus hijos y a sus nietos en su sombra los convierte

y grita que tanto amor justifica el dolor el maltrato y la muerte.

Este amor tan miserable, pscopata y y cruel. Este amor sin amor, esta mentira, esta patraña

es lo que la ultraderecha tiene en se enferma cabeza cuando dice que ama España.