Lale Villegas ('Los desconfiaos'): "Este año está 'apretao', estoy flipando como aficionado"

Alejandro Villegas 'Lale' afronta la autoría de la conocida como la chirigota de los Villegas por tercer año consecutivo, en este 2026 por primera vez con su primo Juan Osorio en lugar de con su hermano Juanmi, y hasta ahora lleva dos de dos en las últimas finales, con un primer y un cuarto premio. Pero este año "está muy apretao", reconoce sonriente el autor de 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos').

"Hay mucha competencia, yo estoy flipando como aficionado, aunque como competidor me estoy cagando en..." bromea entre dientes nada más salir del escenario del Falla tras su pase de semifinales. "Después me llevo todo el año escuchando Carnaval, así que me viene de lujo", explica, atesorando todos los repertorios para un buen año de disfrute.

Sobre si van cogiendo confianza estos 'desconfiaos' encabezados por Julio Álvarez o los Cornejo, 'Lale' reconoce que "estamos cada vez peor" viendo esa calidad que trae el resto de chirigotas. No se fían ni de su sombra, como interpretan con su propio tipo al que no le han sacado quizás todo el partido posible porque tenían el repertorio montado con mucho tiempo.

Una sombra que "parecía que iba a pesar más, pero lo estamos llevando bien, y yo que estoy acostumbrado a llevar la guitarra siempre... Hemos intentado darle un poquito de protagonismo, pero como el repertorio estaba más avanzado que el tipo pues no hemos encontrado el hueco para darle su sitio", un lugar que le han ido acomodando poquito a poco.

El pase de 'Los desconfiaos' ha destacado por su segundo pasodoble, un piropo hecho a Cádiz con retales de coplas anteriores. "Es de mi primo Juan, que se le ocurrió hacerlo con trocitos de pasodobles, pero como él dice, no quería que fuesen frases sueltas, quería que cada frase tuviera un sentido para aplicarle una historia y que finalmente fuera ese piropo a Cádiz, que hace tiempo ya que no se escucha, parece que está todo el mundo mosqueado, atacando a todo el mundo", concluye Alejandro Villegas.