Alejandro Villegas, Lale ('Los desconfiaos'): "El criterio que tiene este grupo te hace crecer como autor"
Juan Osorio y Lale Villegas explican la incorporación del primero en la autoría, elogian el grupo consagrado con el que cuentan y repasan la renovación de la chirigota como modalidad con autores jóvenes
Chirigota 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)'
La chirigota de los Villegas afronta el tercer año en este nuevo proyecto en el que han sufrido la baja de uno de sus autores, Juanmi Villegas, pero pertenecer a una saga carnavalesca como esta les ha permitido tirar de otros miembros de la familia para ocupar su lugar. Su primo, Juan Osorio, coge las riendas junto a Alejandro Villegas, Lale, con la intención de continuar manteniendo el nivel pero, sobre todo, de seguir pasándoselo bien y hacer reír.
Pregunta.Después de dos años seguidos en la final, ¿se plantea este Concurso con una presión añadida para mantener el nivel o se lo toman con relajación y a ver qué sale?
Respuesta.Alejandro Villegas: Relajación, totalmente. Porque además es la primera vez que hago una chirigota con mi primo (Juan Osorio) y lo que estamos es disfrutando del proceso, haciendo una cosa distinta. Con mi hermano (Juanmi) era otra forma de trabajar y con él ha sido todo distinto. Vamos, el popurrí lo presentamos entero de una vez. Como él estaba nuevo y estaba fresco, hemos aprovechado eso.
P.¿Se notará entonces mucha diferencia con el cambio en la autoría?
R.A.V. Yo creo que no, se ha mantenido el nivel que llevábamos y el grupo está muy contento. El grupo y nosotros, los autores, muy contentos con lo que hemos conseguido. La diferencia es que mi hermano a lo mejor tenía una forma de hacer humor con más chispa, por así decirlo. Y él (por Juan) es más callejero, tiene otra forma de hacer un popurrí, por ejemplo, que hemos hecho una historia este año, no son cuartetas.
P.¿Por qué ha surgido este cambio en la autoría de la chirigota?
R.Juan Osorio: Cuando Juanmi decide que no, que este año no puede participar al nivel que exige un grupo como este por temas laborales y de estudio, mi tío Gueli y Ale hablan y deciden llamarme para ver si les puedo echar un cable con algunos cuplecitos o el popurrí. Yo estaba en la feria de Sevilla con los del trabajo, con dos o tres rebujitos, y me llama mi tío Gueli y me dice, "sobrino, ¿te cojo bien?" Le digo, "hombre, me coges en la feria". Y dice, "te cojo bien entonces", momento perfecto para darte coba, -bromea-. Me cuenta lo de mi primo y me apunto: "Venga, tito, del tirón, ya me avisáis cuando vayáis a empezar". Y me dice, "no, que nos coge el toro". "Pero si estoy en la feria de abril, no te puede coger el toro en la vida" -relata Osorio la conversación entre risas-. "Ya Ale te manda la música del cuplé" y 30 segundos después, una sevillana me dio tiempo a bailar con una compañera, ya me la había mandado. Y ahí empezamos. Llegué para ayudar en algo y al final, como yo soy como soy, pues me meto en todo y entre los tres pues hemos hecho el repertorio y la verdad es que estamos muy muy contentos.
P.Si en abril tenían la música del cuplé, esta idea la tienen clara desde hace mucho tiempo
R.A.V. Es que antes de que mi hermano se fuera ya habíamos trabajado cosas de la chirigota. Estaba encaminada. Yo tenía parte de la música de la presentación para ver si mi hermano se animaba a escribir. Cuando él decide que no puede hacerse cargo del repertorio entero en este momento, nosotros intentamos darle facilidades, que el grupo aportara más. Pero cuando dice que se va, me pongo las pilas y digo "la presentación la termino ya para tener cosas hechas". Cuando mi padre habla con mi primo lo teníamos avanzado. Nos colamos en verano con presentación, cuplé y pasodoble prácticamente hecho. Y del popurrí que era lo que faltaba, Juan me dice, "yo no soy de hacer cuarteta, cuarteta, cuarteta, a mí me gusta hacer una historia". El grupo no paraba de preguntar por el popurrí. "Ya lo traeré". Y cuando ya llega el día, cantamos el popurrí entero y la gente se quedó flipada. Chico Cornejo dijo que llevaba 41 años saliendo en carnaval y era la primera vez en su vida que le habían cantado un popurrí entero, engarzado y todo. Se quedaron flipados.
P.Contar con una saga familiar como la vuestra tiene la ventaja de poder tirar de banquillo rápidamente
R.A.V. Sí, el grupo nos da rienda suelta, confían mucho después de los dos años que hemos pasado. Aunque cuando se va Juanmi, mi padre y yo somos más músicos que letristas así que empezaron a temblar, "espérate a ver por dónde va a salir este" -bromea-. Cuando mi primo empezó a traer cosas se quedaron supertranquilos.
P.El año pasado debió ser especial además de por la consolidación con una segunda final consecutiva, con la proclamación de Gueli como Dios Momo
R.A.V. El año pasado fue especial por muchos sentidos. Veníamos de haber ganado el primer premio y ya te lleva la ola, con el tema de asociación de los disléxicos, que se lo tomaron bien y estuvieron receptivos, y encima pudimos repetir final. Seguía todo lo bonito del año anterior, que había sido más místico por una cosa familiar, y ese año pues había sido otro sentimiento. Yo cuando yo vi que el Sheriff se quedó en cuartos, por ejemplo, me echaba las manos a la cabeza. Es que de la final del año anterior solo quedamos nosotros, todos los demás eran nuevos. Y eso es muy complicado de conseguir habiendo sacado dos chirigotas en mi vida.
P.¿Ven una renovación con la entrada de una nueva generación en la modalidad?
R.J.O. Ya el año pasado, 'Los Calaítas' es el mejor ejemplo, y otras chirigotas como Shonikete, hubo varias que estuvieron muy bien; pero es que este año vuelve otra vez. A mí la chirigota de Diego Letrán me ha parecido una auténtica maravilla, por ejemplo, los Pibes mantienen su nivel. Hay mucha gente que está apretando, desde los más jovencitos, como le pasa a mis primos, que han cogido un grupo consagrado pero son autores jóvenes. El futuro de la fiesta está en ellos, gente muy joven que están haciendo cosas muy buenas. Y se está rescatando esa esencia del pasodoble, un poquito más carnaval, no tanto musical. Por supuesto, está ahí Manolito, está el Sheriff, está el Molina, la gente que sigue, pero los que están volviendo a traer un poquito más de esencia en el pasodoble son ellos. El resto lo están modernizando un poco, popurrís con más movimiento y eso, pero el pasodoble y el cuplé tiene que mantener la esencia y son los jóvenes los que la están trayendo otra vez.
P.Exagerado, disléxico, ¿este año van a por la trilogía con los desconfiados?
R.A.V. Sí, de hecho el grupo quería cambiar y tirar por otro lado, estuvimos cerca pero ya teníamos a 'los desconfiaos' muy avanzada. Dijimos vamos a seguir por aquí porque la historia que tenemos en el coco ahora mismo es esta y cambiarla ahora mismo es volvernos locos.
R.J.O. Hubo un momento crítico porque teníamos algunas cuartetas del popurrí y la presentación, varios cuplés relacionados con el tipo, a mí me gusta mucho que estén relacionados con el tipo, anécdotas del desconfiao... "Como cambiemos esto hay que empezar de nuevo y yo tengo que hacer mi callejera también, no doy para más".
R.A.V. Y todo viene por lo mismo, por el disfraz. Porque como nuestras ideas son de personalidades, después dices, "¿cómo visto yo a esta persona?" Y llevamos dos años sacando disfraces feos. Esta gente ya tiene un cachondeo con nosotros, "el repertorio muy bien, pero los disfraces..."
R.J. O. Pero creo que se ha dado con la clave y hasta el grupo está contento, que es extraño porque el grupo nunca está contento con el tipo, -bromea-.
P.Un grupo que atesora muchos años de carnaval, ahí tienen una baza
R.A.V. Es que el criterio que tienen ellos te hace crecer también como autor. Traes cualquier cosa pensando que es buena y ellos te cambian el punto de vista o te proponen tirar por allí y te mejoran la cuarteta. Nos ha pasado con una o dos cuartetas que han propuesto rematarla de otra manera y han ganado un montón. Es trabajo de todos, gracias al grupo que es. Si fuera un grupo joven quizás se adaptaría a lo que yo lleve porque confían y no le dan esa vuelta de tuerca. Este grupo es garantía total.
P.Y se notará también a la hora de defender el repertorio sobre las tablas
R.A.V. Totalmente. Yo muchas veces en los ensayos los veo muy paraditos y les digo "quillo, esto tenemos que movernos para acá". Y me dicen "que síiii, chiquillo". Llegan al teatro y te callan la boca.
P.Es más normal encontrar autores que cansados de la rigidez del concurso tiran para la calle, pero es más raro que un autor haga el camino contrario
R.J.O. Es raro, sí. Son dos mundos totalmente diferentes. A mí la calle es lo que me gusta. El Falla también, por supuesto, pero a mí para cantar, para salir, es la calle. Disfruto muchísimo y creo que en la calle se está adquiriendo un nivel muy muy alto. Hay agrupaciones que hacen auténticas obras de arte. Si me llama el teatro es porque es con él, es porque es con mi tío Gueli, es porque es con este grupo. Si no, a mí me costaría mucho.
R.Yo he ayudado a agrupaciones de teatro con algún cuplecito o pasodoble pero sin rezar en ningún lado. Pero yo no me veía con un grupo que no fueran amigos míos. Ahora, me ofrecen hacerlo con mi primo Ale, con mi tío Gueli, con este grupo, pues con los ojos cerrados. Lo primero porque sé que no voy a tener presión, ellos van a ser muy sinceros conmigo como lo están siendo, y sobre todo, porque ellos van a disfrutar. Por supuesto, van a concursar y a llegar lo más alto posible, pero que si no se llega, no se enfadan, no pasa nada. Ellos quieren disfrutar. Ya llevan muchos premios y muchísimos años. No tienen la intención de gustar por fuerza, no tienen esa tensión, aunque ahora están más nerviosos por mucho que digan, pero es un nervio de ilusión, de estar locos por soltarlo, no es un nervio de competición. Disfrutan del resto de agrupaciones, están allí en el ensayo y ponen la tele para escuchar, no ensayan y se ponen a escuchar a las demás. Es muy bonito, la verdad que es muy bonito.
P.Gueli me dijo que colaboraba pero que el peso de la autoría era vuestro
R.A.V. Sí, es verdad que él ha dado un paso al lado, digamos. Ha visto que estamos funcionando bien y ha dicho, "hago mi pasodoble, aporto dos o tres cositas" y nos ha dado rienda suelta.
P.¿Están siguiendo el concurso? ¿Cómo ven la calidad de la modalidad?
R.A.V. Yo la verdad es que estoy escuchando poco, lo que me van diciendo que está bien, pero lo poco que he escuchado me está gustando. Estoy viendo que los grupos que solían quedarse en preliminares o cuartos están dando un pasito más. Y eso hace que las que están arriba tengan que dar el salto también para mantenerse arriba. Y eso hace que suba el nivel de chirigota, que es lo importante como aficionado.
R.J.O. Creo que la chirigota le está prestando un poquito más de atención al cuplé, que ha habido algunos años que costaba escuchar un cuplé bueno en el Falla, y este año se están esforzando y está subiendo la calidad. Se ha visto con las chirigotas de Diego, de Carlitos Pérez, de Manolito, de Sheriff. La puntuación en preliminares creo que es clave. O quitas los puntos del todo o los pones desde el principio. Ahora le ganas calidad al concurso porque tienes que concursar desde el primer día, eso es positivo y está siendo un año bonito de chirigotas.
P.Y nuestra pregunta fija de este año, ¿con qué copla de Paco Alba se quedan?
R.A.V. Yo no me sé cosas ni de mi abuelo (risas)
R.J.O. Es muy difícil quedarse con algo de Paco porque tiene auténticas maravillas. Se canta mucho el Vaporcito, pero yo, Oh Cádiz ('Los sarracenos') puede ser de los pasodobles que más he cantado en mi vida en barbacoas o en el Cambalache.
