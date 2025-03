Kike Remolino reescribe el himno andaluz con 'Los butaneros' en la final del Concurso del Carnaval de Cádiz

La chirigota de Kike Remolino, 'Los butaneros, una chirigota de CAI/CDC', casi cerró la Final de este Concurso de Agrupaciones, un 'privilegio' que le dejó a la comparsa del Chapa 'La tribu'. Pero antes de dejar paso a esta última agrupación y una vez terminado su pase, no quiso dejar la ocasión de reescribir el himno de Andalucía para celebrar un 28 de Febrero que ya había expirado unas horas antes.

El pase de 'Los butaneros' homenajeó en sus pasodobles al dios Momo, Güeli Villegas, y a los amigos que forman la chirigota, le dedicó sus cuplés al alcalde Bruno García y su puntería de organizar actos cuando viene un temporal y a las anglicismos que usan las nuevas generaciones que nos deja a los más mayores como auténticos boomers. Pero la sorpresa la tenía preparada Remolino para después del popurrí.

De hecho, ya lo avisó al inicio de esa última pieza del repertorio, cuando advirtió al respetable que no se fueran, que tenían una sorpresa. Una vez terminado el popurrí, con megáfono en mano Remolino anunció que querían homenajear a nuestra tierra con el himno, pero que no se viniera arriba el público a cantarlo con ellos porque la letra, autoría de la chirigota, no la iban a conocer.

"Bueno, familia, es nuestro último día aquí, un día especial para todos los andaluces, porque hay que tener claro que sin 4 de diciembre no habría 28 de febrero. Con todo el respeto al padre de la patria y a su himno, nosotros 'Los butaneros' vamos a hacer una versión más heavy al himno de Andalucía. Le vamos a dar un rollito 2.0 a la letra, no venirse arriba para cantarla porque la hemos cambiado entera, si queréis bailarla...

Señores, ¡Viva Andalucía!"

De este modo, el grupo comenzó a cantar el himno reescrito para la ocasión:

La bandera blanca y verde

está harta de tanta guerra,

de vivir sin pan ni esperanza,

de ver como se ríen de su tierra.

Andaluces levantaos, pero levantaos de verdad

sea por Andalucía siempre con tu acento, por tu libertad.

Los andaluces queremos

no volver a ser lo que fuimos,

los bufones del resto de España

los esclavos de señoritos.

Andaluces levantaos, pero levantaos de verdad

sea por Andalucía siempre, con tu acento, por tu libertad.

Andaluces levantaos, pero levantaos de verdad

sea por Andalucía, con tu acento, por tu libertad.

Una copla que levantó al público del Teatro Falla que a esa hora, más allá de las cinco de la mañana, se mantenía animado y bien despierto, con ganas de más coplas.