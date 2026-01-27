El jurado opta por la sanción "menos gravosa" para la comparsa 'DSAS3' ante la duplicación de la reglamentación

La comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3', ha sido sancionada por excesederse en el tiempo de actuación con un punto por vocal

La comparsa de Jesús Bienvenido se excedió en el tiempo reglamentado para la actuación con la que estrenó su repertorio en la sesión de preliminares del COAC 2026 el pasado domingo. Ante tal situación el jurado notificó justo antes de la sesión del lunes que sería sancionado con un punto por vocal. Se trata de la "sanción menos gravosa" debido a que una duplicación en la reglamentación recoge de modo ambiguo si se trata de una falta leve o grave.

La concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, se ha manifestado sobre esta duplicación ante la pregunta de los periodistas este martes durante la presentación de los conciertos gratuitos de San Antonio del ciclo Cádiz Sonora. El Ayuntamiento de Cádiz es el organizador del Concurso de agrupaciones y, por tanto, de él depende la reglamentación del mismo.

Gandullo ha aclarado que "no es que se contradiga el reglamento, sino que hay una duplicación del párrafo entre las sanciones leves y graves", probablemente porque la regulación del tiempo se ha modificado en las bases del presente concurso.

Ante la aparición del exceso de tiempo en dos tipos de sanciones diferentes, como leve o como grave, el jurado "ha determinado la opción menos gravosa", entendiéndose la buena voluntad y que la superación del tiempo permitido no ha llegado ni a un minuto.

De ahí que la penalización por la que se ha optado es la menos lesiva, con un punto por vocal restado a las valoraciones de la comparsa en su pase de preliminares.

La concejala ha explicado que la interpretación de esa reglamentación es competencia del jurado, si bien ha apuntado que "tomamos buena nota de esa duplicación" con el fin de corregirla en el futuro.

La norma de limitar los 45 minutos en el escenario, con un máximo de 30 minutos para la actuación, ha emanado de los propios colectivos en los Consejos de Participación que se celebraron durante el pasado año con el objetivo de preparar la presente edición del Concurso. Este cambio normativo ha provocado que la redacción final cuente con una duplicación que supone, a las claras, una ambigüedad de la normativa y de las penalizaciones que conlleva su falta de cumplimiento.

