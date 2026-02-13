El Jurado Oficial del COAC 2026 denuncia el ataque machista recibido tras el veredicto del pase a la Final

Desde que el Jurado Oficial del COAC 2026 hizo pública su decisión sobre las agrupaciones que debían competir la Gran Final que tiene lugar este viernes 13 de febrero, los cruces de opiniones y comunicados más o menos polémicos marcaron el clima de las primeras horas. Nada nuevo bajo el sol, a excepción de ciertas grabaciones pronunciadas, a priori, por un carnavalero no identificado contra tres mujeres miembros del jurado con un contenido intolerable de una sociedad, y de una fiesta, que se cree democrática e igualitaria.

Audios compartidos y vueltos a compartir entre el mundillo carnavalero que, salvo gloriosas excepciones, poca intolerancia han demostrado a un machismo que, precisamente, rechazan en coplas confeccionadas para el Concurso.

Así, y "ante la gravedad de los audios que han circulado insultando gravemente a las componentes del jurado de chirigotas del COAC", el Jurado Oficial al completo ha querido denunciar públicamente que "no admite ni admitirá insultos ni ataques sexistas que no solo son incompatibles con el sentir de nuestra fiesta y nuestra cultura sino que atacan a la dignidad de unas mujeres a las que, sin conocer de nada ni saber de la amplitud de su conocimiento en materia de carnaval, calumnia y ofende dudando de su cualificación solo por su sexo", ha difundido el presidente del comité en un comunicado que firman todos los integrantes del Jurado.

"El contenido de esos audios, que circulan ampliamente por redes sociales, ha trascendido de lo particular al conocimiento general. Por ello, denunciamos al sujeto que ha ofendido, insultado, despreciado, y agredido verbalmente a nuestras tres compañeras, que han desempeñado su labor con profundo conocimiento, profesionalidad y entrega", precisan.

"Por supuesto, este jurado acepta críticas sobre su veredicto, siempre que sean constructivas. Pero no va a pasar por alto insultos del tenor de los expresados, que han superado muy ampliamente el límite admisible marcado por la discrepancia y la polémica carnavalesca. Por ello, expresamos nuestra más enérgica repulsa al respecto, esperando que la persona que ha grabado esas ofensas no sea autor de ninguna letra dirigida al lugar que ocupan las mujeres en el carnaval ni de otras que defiendan una igualdad en la que, por supuesto, no cree", lamentan los miembros del Jurado.

Además, desde este comité, invitan a reflexionar que este suceso "debe hacer pensar a todo el colectivo del carnaval sobre las consecuencias de las críticas gratuitas y los comentarios “chistosos” que emiten y, sobre todo, debe hacer pensar sobre la deriva que está tomando una fiesta cada vez más fanatizada y crispada", aciertan, ya que "la actitud mostrada en el audio por su autor no es más que la evidencia de la existencia de un clima de confrontación y de violencia verbal que lo único que logra es desprestigiar al propio carnaval".

"Por último, este jurado agradece a la afición y a las numerosas personas, componentes de agrupaciones, jurados, etcétera, que rápidamente han mostrado su repulsa y se ha movilizado para defender a nuestras compañeras, y hace un llamamiento a la afición para que este hecho no empañe la celebración de esta noche", culminan el comunicado.