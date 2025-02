José Guerrero Yuyu: "Ha sido algo autobiográfico porque había cosas que decir a la gente de Cádiz que me ha esperado"

José Guerrero Yuyu ha regresado tras 15 años y se ha sentido como la última vez que pisó las tablas del teatro con 'Los emires por donde se mire'. Emocionado, ilusionado y entusiasmado ha salido el tras el pase preliminar de su chirigota 'Los James Bond que da gloria verlos', porque parece que nunca se ha ido. "Eso es sin duda lo mejor de todo, la mejor de las noticias, que me haya acogido el público como si jamás me hubiera ido, eso es un piropo". Y lo más importante ha sido sentir que la idea ha entrado de lleno en el público, "yo quería que la chirigota gustara, traer una buena chirigota, que la gente se divirtiera, pues temía que se dijera, ¿para esto ha vuelto el Yuyu?, y creo que eso no lo va a pensar nadie, esto podrá gustar un poquito más o un poquito menos, pero creo que lo he consegudo, y a partir de ahí, a ver qué tal".

Transformado en esta suerte de James Bond venido a menos ha contado que viene "con las mismas armas porque no sé hacer otra cosa, con una chirigota loca, con pamplinas, con humor surrealista, que te podrá gustar más o menos, pero es la de siempre". Una propuesta en la que no solo se mete en el personaje de principio a fin como tiene acostumbrada a la afición, sino que llega impregnada de un toque autobiográfico, al plasmar por qué se fue y por qué ha regresado, pues tal y como ha explicado el autor "no es que no haya querido salir, es que no podía porque tenía compromisos personales, compromisos familiares, y de ahí esa última cuarteta un poquito autobiográfica, sí, porque son muchos sentimientos, había cosas que decir, y me parecía bonito acabar con la gente de Cádiz que me ha esperado, y con esa historia de que siempre habrá un último cuplé para ellos".

Una explosión de emociones a la que se suma "el auténtico milagro de que haya salido porque estamos gente de 50 años para arriba, casados, con niños, con los trabajos, y tanto cuando yo vengo para Cádiz, como cuando ellos vienen para Sevilla, que hemos estado ensayando dos días aquí y tres allí, y viceversa, al final son seis horas cada día para el ensayo, que es una jornada laboral, entonces es muy complicado, por eso hablo de milagro".

Pero el milagro se hizo y ha merecido la pena, ya que "había mucha ilusión por parte del grupo, por mi parte, y quería que mi familia viviera esto, mi mujer, mis niños, volver a pasar por el Falla con la gente de la chirigota". Además, adelanta que "el público se ha reído y se va a reír con las cosas porque está graciosa, tenemos letras muy buenas también guardadas, y todo igual, surrealismo, pamplinas y tonterías, y ya está". Porque Yuyu es todo un defensor de este tipo de chirigotas, claro, "porque en estos tiempos que corren la gente lo que quiere es reírse, y a mí me encanta, yo lo echo en falta como aficionado, porque, a mí me gusta la chirigota clásica, pero también me gusta reírme, y se agradece mucho, y ya que cada uno se quede con lo que quiera"

Una noche que ha resultado mágica para este icono en la modalidad, "lo he disfrutado mucho y se me han pasado enseguida, es un año muy bonito, y encima volver con mi gente, con todos los que han salido siempre conmigo es maravilloso, estoy realmente muy contento".