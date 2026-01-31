Jona ('El manicomio'): "En preselección nos mermaron los males y no disfrutamos del todo, pero hoy sí"

La satisfacción de la mejora con respecto a preselección, de cantar con más tranquilidad y templanza. Jonathan Pérez 'Jona' salía del escenario tras actuar con su comparsa 'El manicomio' en cuartos de final asegurando que lo que ha cambiado de una fase a otra "han sido los males. Veníamos arrastrando un montón de males desde diciembre y hasta el Concurso nunca hemos podido ensayar los 15. La merma vocal del primer día fue una tensión añadida en el grupo, que se notaba en el escenario".

El coplero apuntaba que "aunque la comparsa en preliminares presentó sus credenciales, nos faltó disfrutar en escena. Hoy lo hemos hecho, hemos sonreído, nos hemos abrazado, nos hemos querido, y eso al final se transmite al público. Y ha habido magia desde la presentación, que se ha puesto el teatro en pie y eso nunca nos había pasado".

'El manicomio' interpretó un contundente pasodoble a uno de los grandes problemas sociales: la falta de vivienda y su carestía. "Solo hay que tener ojos y oídos para saber que la sociedad española está padeciendo esta burbuja que cada vez va a más y a la que no le ponen remedio los grandes partidos, porque no les interesa. Y la sociedad tiene que hacer algo, salir a la calle y hacer ruido, porque ellos no nos van a arreglar las cosas", afirmaba Jona.

Un problema que se recrudece en Cádiz. "Por eso en el pasodoble, además de a Pedro Sánchez y a Juanma Moreno, citamos a Bruno García, que al final siempre se pelean entre ellos por una cuestión de competencias. Pero ni uno ni otro hacen nada y los que pagamos el pato somos los ciudadanos", concluía Jona, muy demandado por la prensa y pendiente de ir a saludar a su mujer, Kika, que estaba calentando voces con la comparsa 'La camorra'.