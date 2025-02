Iván Romero (cuarteto 'Un clásico nunca falla'): "Meter a cuartetos por pena o por rellenar no beneficia a la modalidad"

Siempre gusta verle en escena y en estos cuartos de final atendió a la petición de los componentes de su cuarteto para interpretar al 'Romancero Justiciero'. Es Iván Romero, creador de 'Un clásico nunca falla', otro joven grupo salido de su factoría que es el único cuarteto en discordia junto al de Ángel Gago en este COAC 2025.

"Estoy muy contento, sobre todo por los chavales. El público ha estado con ellos. Bueno, siempre está con ellos, pues parece que los aficionados quieren que lleguen nuevos cuartetos. Va la cosa sobre ruedas a pesar de que los pases de cuartos de final siempre son durillos", manifestaba Iván Romero al terminar la actuación.

Sigue haciendo cantera, lo que le honra, en esta difícil modalidad. "Sí, cogí a mis hermanos y ahora esta gente, que me tienen loco porque ya el salto generacional es más grande. Están detrás mía para que me haga un Twitter, que ya ni se llama así. Si vamos a la final me hago uno", explicaba entre risas.

Para Romero "es una pena" que haya solo dos cuartetos en liza, pero aclara que "está bien que hayan pasado solo dos, porque se pasa un mal rato y pasa un mal rato el público. Eso no beneficia a la modalidad. Meter a cuartetos por pena o por rellenar no salva a la modalidad. El trasfondo es más interno".

El autor señala que el cuarteto 'Un clásico nunca falla' tiene más recorrido en este concurso. "El repertorio de semifinales lo tenemos. Y este de cuartos lleva un mes metido. Nunca he ido tan adelantado con el repertorio", expuso.

Al final de la conversación se acercaba su tío, el gran Manuel Castellón Pareja 'Manolete', una leyenda viva" del cuarteto, como bien apuntaba su sobrino. "He visto muy bien a los chavales. Tienen futuro si siguen en esta línea", comentaba el mítico cuartetero. Manolete se despedía recitando una parte de su papel de ventrílocuo en el cuarteto 'Mario Carmelo y sus muñecos', primer premio de 1980. Puro arte.