Infografía: Palmarés COAC Cádiz desde el año 2000 a 2025

Esta noche se celebra la Gran Final del COAC 2026, una cita que volverá a escribir nuevas páginas en el palmarés del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. El Gran Teatro Falla será, una vez más, el escenario donde nuevas agrupaciones buscarán alcanzar la gloria y sumar su nombre a la historia del certamen.

Antes de que se conozcan los ganadores de esta edición, esta infografía repasa a quienes han logrado el máximo reconocimiento en lo que llevamos de siglo XXI, un periodo marcado por la consolidación de grandes autores y agrupaciones inolvidables. Nombres como Antonio Martínez Ares, José Luis García Cossío “El Selu”, Juan Carlos Aragón, Jesús Bienvenido o Manuel Santander han dejado una huella imborrable en el concurso.

Palmarés Histórico COAC años 2000-2025 Gráfico: Miguel Guillén Fuente: Diario de Cádiz Selecciona un año

Con la mirada puesta en el fallo del jurado de esta noche, Cádiz se prepara para celebrar a los nuevos campeones, que pasarán a formar parte de un palmarés cada vez más rico y diverso, símbolo vivo de la historia reciente del COAC.