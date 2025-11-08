El sorteo del orden de actuación del concurso del Falla ha dado el pistoletazo de salidad al COAC 2026. En el Palacio de Congresos, el acto ha contado con actuaciones e invitados como el pregonero del Carnaval de Cádiz del año que viene, Manu Sánchez, o Selu García Cossío, que anunció hace poco que ya se retira del cerntamen oficial del teatro gaditano.
Las imágenes del sorteo del ordel de actuación del COAC 2026
