Las imágenes del sorteo del ordel de actuación del COAC 2026

El sorteo del orden de actuación del concurso del Falla ha dado el pistoletazo de salidad al COAC 2026. En el Palacio de Congresos, el acto ha contado con actuaciones e invitados como el pregonero del Carnaval de Cádiz del año que viene, Manu Sánchez, o Selu García Cossío, que anunció hace poco que ya se retira del cerntamen oficial del teatro gaditano.