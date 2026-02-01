Sorteos
La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en la barriada de La Paz en Cádiz
Mi modelo... de Chirigota
Mi modelo... de Chirigota / Ayto Cádiz /J.M. Reyna

Las imágenes de la sexta ý última semifinal de infantiles del COAC 2026

Las semifinales infantiles culminan con seis agrupaciones

Estas son las agrupaciones infantiles que pasan a la final

01 de febrero 2026 - 16:46

Chirigota Qué Ases mi cielo
1/26 Chirigota Qué Ases mi cielo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Qué Ases mi cielo
2/26 Chirigota Qué Ases mi cielo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Esto esta Manga por hombro
3/26 Cuarteto Esto esta Manga por hombro / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Qué Ases mi cielo
4/26 Chirigota Qué Ases mi cielo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Qué Ases mi cielo
5/26 Chirigota Qué Ases mi cielo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Esto esta Manga por hombro
6/26 Cuarteto Esto esta Manga por hombro / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Esto esta Manga por hombro
7/26 Cuarteto Esto esta Manga por hombro / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Esto esta Manga por hombro
8/26 Cuarteto Esto esta Manga por hombro / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Esto esta Manga por hombro
9/26 Cuarteto Esto esta Manga por hombro / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Mi modelo... de Chirigota
10/26 Mi modelo... de Chirigota / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Mi modelo... de Chirigota
11/26 Mi modelo... de Chirigota / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Mi modelo... de Chirigota
12/26 Mi modelo... de Chirigota / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Mi modelo... de Chirigota
13/26 Mi modelo... de Chirigota / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Estos Dioses estan colgado
14/26 Cuarteto Estos Dioses estan colgado / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Estos Dioses estan colgado
15/26 Cuarteto Estos Dioses estan colgado / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Lo mejor de lo mejor
16/26 Chirigota Lo mejor de lo mejor / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Estos Dioses estan colgado
17/26 Cuarteto Estos Dioses estan colgado / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Lo mejor de lo mejor
18/26 Chirigota Lo mejor de lo mejor / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Estos Dioses estan colgado
19/26 Cuarteto Estos Dioses estan colgado / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Estos Dioses estan colgado
20/26 Cuarteto Estos Dioses estan colgado / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Lo mejor de lo mejor
21/26 Chirigota Lo mejor de lo mejor / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa Las Guasnías
22/26 Comparsa Las Guasnías / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa Las Guasnías
23/26 Comparsa Las Guasnías / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa Las Guasnías
24/26 Comparsa Las Guasnías / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa Las Guasnías
25/26 Comparsa Las Guasnías / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
El jurado oficial de la cantera.
26/26 El jurado oficial de la cantera. / Ayto Cádiz /J.M. Reyna

También te puede interesar

Lo último

stats