Estas son las agrupaciones que pasan a la final de infantiles del COAC 2026
El jurado oficial señala lo díficil que ha sido tomar la decisión ante el alto nivel en la cantera
El jurado de la cantera ha dado a conocer las agrupaciones infantiles que pasan a la gran final, que se celebrará este próximo sábado 7 de febrero. Antes, el Jurado oficial ha querido dejar constancia de la buena salud de la que goza la cantera y lo difícil que les ha dico tomar la decisión, a tenor del gran nivel que ham mostrado todos los participantes ."Gracias por mantener viva la esencia de nuestra fiesta", ha agradecido la secretaria del jurado, Amanda Real, a todos lo que han particpado en esta certamen, animando a seguir haciendo grande el Carnaval
En total, son 13 -de las 38- agrupaciones las que volverán a cantar en la final y entre las que estarán los premios de infantiles.
Cuartetos
- Las famila fallans
- Escuela publica Caiman
- Academia de Baile aprende con Joselito y sus tres modelitos
- Esto está manga por hombro
Chirigotas
- Los pieles rojas de La Caleta
- La chirigota de la isla
- Las peloteras
- Mi modelo... de chirigota
Comparsas
- Las marmotas
- Las traviesas
- El hilo rojo
- Las guasnías
Coro
- La perla de Cádiz
Amonestación a dos agrupaciones
El jurado oficial del COAC 2026 de la cantera hizo pública esta tarde de domingo dos amonestaciones a dos agrupaciones por incumplor el arttículo 24.1.2 del reglamento de la categoría de infantiles y juveniles
Fueron para el coro juvenil 'A pico y pala' y el cuarteto infantil 'Estos dioses están colgaos, desde el Olimpo andaluz haciendo historia' , que superaración el tiempo máximo de actuación, establecido en 30 minutos. "Las siguientes amonestaciones no conllevarán ninguna sanción respecto a la clasificación, salvo reincidencia", señalaron desde el jurado.
El jurado de la cantera está presidido por Antonio Rivas y cuenta con Isabel María de los Reyes Gómez, María del Carmen Jiménez Barea, Laura Rivero Ramos, María del Carmen Bernal Martínez, José María Hurtado de Mendoza Fernández, Carlos Aldón Martínez, Juan Ramón Jiménez Malia y Josep Castilla, con Amanda Real Guerrero como secretaria.
